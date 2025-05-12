مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية (صور)

لقى شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين بإصابات تنوعت ما بين السحجات والكدمات، والجروح المتفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى بدائرة مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزى، والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة؛ وتم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يودي بحياة مواطن و3 عمال

وكانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية قد تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل «تريلا» مع أخرى سوزوكى، بالطريق الإقليمى بنطاق مركز بلبيس، ما أسفر عن مصرع شخص يدعى"محمد.أ.خ" وإصابة 3 آخرين (جميعهم عمال - قرية الجديدة منيا القمح) بإصابات متفرقة بالجسم.

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم في الشرقية،فيتو

على الفور، جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات والمارة.

الشاب المتوفى،فيتو

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم في الشرقية،فيتو

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم في الشرقية،فيتو

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم في الشرقية،فيتو

مصرع وإصابة 4 أشخاص بحادث تصادم في الشرقية،فيتو

كيفية تفادي حوادث السير وتجنبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.