الأحد 08 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار نصاب هارب من حكم بالحبس بحدائق القبة

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة حدائق القبة بسرعة ضبط وإحضار عاطل صادر ضده حكما غيابيا بالحبس سنة مع الشغل بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها في المحافظ الإلكترونية وإعطائهم أرباح لتنفيذ الحكم. 

كانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغات من عدد من الأشخاص، تفيد بتعرضهم لعملية نصب من عاطل مقيم بدائرة القسم حيث قام بإقناعهم باستثمار أموالهم مقابل أرباح مالية في المحافظ الإلكترونية، ونجح بهذه الوسيلة في الاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت الـ 2 مليون جنيه.

وأضاف المبلغون أن المتهم عقب استيلائه على أموالهم لم يمنحهم الأرباح وأخذ الأموال ثم أغلق هاتفه وترك محل سكنه.


وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم تمهيدا لإيداعه السجن وتنفيذ العقوبة التي أصدرتها المحكمة بحقه.

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