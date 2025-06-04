الأربعاء 04 يونيو 2025
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حوادث

حكم غيابي بالحبس سنة لـ نصاب حدائق القبة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنح حدائق القبة حكما غيابيا بالحبس سنة مع الشغل لعاطل بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تشغيلها في المحافظ الإلكترونية وإعطائهم أرباح.


تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة بلاغات من عدد من الأشخاص، يفيدون بتعرضهم لعملية نصب من عاطل مقيم بدائرة القسم حيث قام بإقناعهم باستثمار أموالهم مقابل أرباح مالية في المحافظ الإلكترونية، ونجح بهذه الوسيلة في الاستيلاء منهم علي مبالغ مالية تجاوزت الـ 2 مليون جنيه. 


وأضاف المبلغون أن المتهم عقب استيلائه على أموالهم لم يمنحهم الأرباح وأخذ الأموال ثم أغلق هاتفه وترك محل سكنه. 


وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم تمهيدا لإيداعه السجن وتنفيذ العقوبة التي أصدرتها المحكمة بحقه.

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محكمة جنح حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة مديرية أمن القاهرة

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