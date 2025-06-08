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أخبار مصر

إقبال ضعيف على الحديقة الدولية ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

الحديقة الدولية بعيد
الحديقة الدولية بعيد الأضحي، فيتو
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شهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر إقبالًا ضعيفًا في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك.

ورصدت عدسة “فيتو” توافد محدود للمواطنين في ثالث أيام العيد، فبرغم درجة حرارة الجو المرتفعة إلا أن بعض العائلات حرصت على زيارة الحديقة للاستمتاع مع الأطفال والأصدقاء في المساحات الخضراء الشاسعة.

احتفال المصريين بعيد الأضحي في ثاني أيامه

وعلى عكس اليوم  الثاني من عيد الأضحي  الذي شهد إقبالًا كثيفًا على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة،  سيطر الهدوء على وسط البلد بالقاهرة، وشهدت المنطقة إقبالا ضعيفا من الأطفال والأسر، وظهرت الشوارع شبه خالية من المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

ورصدت عدسة “فيتو” الإقبال الضعيف على شوارع منطقة وسط البلد وإغلاق العديد من المحال، بالإضافة إلى حالة الفراغ التامة في العديد من المقاهي. 

بينما تواصلت زيارات الأهالي إلى مقابر السيدة عائشة بالقاهرة، وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث توافد الزائرون، محملين بالبخور والورد والمياه، إلى جانب حبوب الطيور، تعبيرًا عن ذكرى وصدقة على أرواح موتاهم.

ولم يقتصر الزاد الذي يحمله الزوار على تلك الأساسيات، بل شملت  المصاحف الصغيرة وعلب التمر، ليزداد المشهد روحانية وتقديرًا.

كما رصدت عدسة “فيتو” تتابع الزيارات والطقوس المتوارثة، حيث يُرش الماء على القبور بعناية فائقة، وتُنثر الورود بألوانها الزاهية، بينما يتصاعد دخان البخور في الهواء، وكأنه يحمل معه دعوات صادقة للغائبون.

واتجه عدد من الشباب إلى الرحلات النيلية في ثاني أيام العيد للاحتفال مع الأصدقاء والهروب من الحر، وبرغم تواجد عدد من المواطنين على متن المراكب بالنيل إلا أن الكورنيش نفسه كان خاليًا تمامًا من المواطنين خاصة في وقت الظهيرة حيث تكون درجة الحرارة في ذروتها.

وكان هناك إقبال من المواطنين على الرحلات النيلية للتخلص من الحر وتفادي أشعة الشمس الحارقة.

وأقبل الأطفال على البدالات المائية بالحديقة الدولية بفترة الظهيرة من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

والتقطت عدسة “فيتو” لعب الأطفال داخل الحديقة الدولية سواء بكرة القدم وسط ممرات الحديقة وبين المساحات الخضراء بداخلها أو ركوب البدالات المائية لمواجهة الطقس الحار.

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