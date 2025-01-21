الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شيوعي وجاسوس، شائعات طاردت نجيب الريحاني في حياته

الفنان نجيب الريحاني
الفنان نجيب الريحاني

نجيب الريحاني ، ممثل عملاق من الزمن الجميل، بدأ حياته موظفا بالبنك الزراعي، عشق المسرح فقدمه بكل ألوانه، متعدد المواهب، يتميز بالصدق فى الاداء، والتواضع والعفوية فى علاقاته، نافس علي الكسار على مدى ثلاثين عاما، أصبح رمزا من رموز المسرح المصرى رحل عام 1948.

 

ولد في مثل هذا اليوم عام 1889 نجيب الياس ريحانة الشهير بـ نجيب الريحانى بحي باب الشعرية، لأب عراقي كلداني من مدينة الموصل بالعراق، جاء إلى القاهرة وتربى بحي باب الشعرية بالقاهرة، والده كان يعمل بِتجارة الخيل، فاستقر به الحال في القاهرة ليتزوج امرأة مصرية قبطية أنجب منها ثلاثة أبناء منهم نجيب الذي تلقى تعليمه في مدرسة الفرير الفرنسية بالقاهرة، وفيها تجلت موهبته التمثيلية المبكرة، فانضم إلى فريق التمثيل المدرسي، واشتهر بين معلميه بقدرته على إلقاء الشعر العربي، فكان معجبا بالمتنبى وأبي العلاء المعري.

 

 

الفنان نجيب الريحانى 
الفنان نجيب الريحانى 

بدأ نجيب الريحانى حياته العملية موظفا في البنك الزراعى حيث تعرف على صديق عمره الفنان عزيز عيد، وعشقا التمثيل وحياة المسارح، ثم عمل بشركة السكر بنجع حمادي، ثم تركها وجاء القاهرة حيث تمكن هو وعزيز عيد من الحصول على وظيفتي كومبارس بدار الأوبرا، وبدور صامت في مسرحية  " الملك يلهو " أول رواية اشترك في تمثيلها.


مترجما للفرنسية 

كانت أولى محطات نجيب الريحاني الانضمام إلى فرقة جورج أبيض، وقدم معه مسرحية “صلاح الدين الأيُّوبي” جسد فيها جورج أبيض دور الملك ريتشارد قلب الأسد، بينما اختير للريحاني دور صغير هو ملك النمسا وكان كل ما عليه أن يفعله هو أن يقف من جورج أبيض موقف المبارز ويتكلم بضع كلمات فقط، ثم عمل مترجما للغة الفرنسية التي درسها بالفرير بفرقة أحمد الشامي وتجول من خلالها إلى جميع المحافظات وكان يتقاضى أجره لبنا وبيضا لكنه كان راضيا.

صداقة بديع خيري 

في النصف الثاني من القرن العشرين أسس نجيب الريحاني مع صديق عمره بديع خيري فرقة مسرحية قدم معها مسرحيات كشكش بيه أشهر عروضه منها ما يزيد عن 50 مسرحية من أشهرها: الجنيه المصري، الدنيا لما تضحك، الستات مايعرفوش يكدبوا، حكم قراقوش، قسمتي، الدلوعة، تعاليلي يا بطة، كشكش بك في باريس، إلا خمسة، لو كنت حليوة، وصية كشش بك، ريا وسكينة وغيرها.

غزل البنات آخر أفلام نجيب الريحانى 
غزل البنات آخر أفلام نجيب الريحانى 

اتجه نجيب الريحانى إلى السينما وقدم بعض الأفلام منها: سلامة في خير، سي عمر، أبو حلموس، لعبة الست، أحمر شفايف، وآخر أفلامه "غزل البنات" مع ليلى مراد وأنور وجدي ورحل أثناء تصويره.


مات حزينا على البكوية 

حرم الفنان نجيب الريحاني من لقب البكوية في حياته رغم استحقاقه له، وظل حزينا بسبب ذلك، فقد ارتبط منح الألقاب قبل الثورة بالمجاملات بعيدا عن القيمة الفنية للشخص، وكان الملك فاروق لا يمنح لقب البكوية أو الباشوية لأحد إلا إذا أحبه وضمن ولاءه، ومن هنا نجده أعطى اللقب مثلا لفنان المسرح يوسف وهبي ولم يعطه للفنان نجيب الريحاني، وكذلك أعطى البكوية لسليمان نجيب ولم يمنحها للموسيقار محمد عبد الوهاب.

أشرف عبدالباقي يطلق حملة "تعالوا اعرضوا عندنا" للفرق الفنية والمواهب على مسرح نجيب الريحاني

علي الكسار.. رائد كوميديا الارتجال الذي نافس نجيب الريحاني.. بدأ حياته "سروجي" ثم طباخًا.. قدم 160 مسرحية و35 فيلمًا.. وهكذا وصفه يحيى حقي



وثار الجدل في الوسط الصحفي والأدبي بعد رحيل نجيب الريحاني هل يستحق الريحاني اللقب وهل كان فنانا عظيما أم مجرد ممثلا؟ وكما نشرت مجلة أهل الفن عام 1949 انقسم الكتاب في تقييم الريحاني؛ فمنهم من وجده جديرا وعظيما ومنهم من هاجمه هجوما كبيرا، حتى إن الأديب يحيى حقي وصل في نقد نجيب الريحانى إلى مدى بعيد، حيث قال: كان كشكش بيه كالمهرج الذي يصفع على قفاه في مهازل أولاد بعجر، هذا هو كشكش بيه عمدة في قفطان له لحية طويلة كل سحره في صوت أجش وشبق عينيه وتلعيب حواجبه وهو دايخ وسط شلة الراقصات، كان مسرح الريحاني رديئا ومقتبسا بالرغم من أن الريحاني كان ممثلا عبقريا.

نجيب الريحانى يتزوج بديعة مصابنى 
نجيب الريحانى يتزوج بديعة مصابني 


تزوج نجيب الريحاني مرتين في حياته، الأولى من الراقصة اللبنانية بديعة مصابني التي حضرت إلى القاهرة وكان الكازينو الخاص بها أكبر مدرسة لتخريج فنانين، لكن تم الانفصال حيث كانت بديعة تعتبر الزواج بـالريحاني عائقا ضد طموحاتها، وتزوج بعد ذلك الراقصة الألمانية لوسدي برناي، وأنجب منها ابنته " جينا"  .

وطنيا فى ثورة 1919 

عاصر «الريحاني» ثورة 1919 وشارك فيها بتوزيع المنشورات وتهريبها من مقهى ريش، واتهمه البعض بأنه شيوعي، في حين أشاع عنه آخرون أنه جاسوس لصالح الإنجليز، وأثناء الثورة أغلق المسرح، وخرج إلى الشارع يهتف لسعد زغلول، وحينما مرض كلف مكرم عبيد وزير المالية الأسبق شخصا بإحضار دوائه من أمريكا لكن حضر الدواء بعد الرحيل عام 1948.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نجيب الريحاني كشكش بيه غزل البنات استاذ حمام الراقصة بديعة مصابنى لعبة الست
ads

الأكثر قراءة

كهربا: موسيماني ظلمني كتير وحسبي الله في هذا المسؤول (فيديو)

أبرزهم الطماطم والبطاطس والفلفل، انخفاض 11 صنفا من الخضار اليوم بسوق العبور

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 21- 1 - 2025 فى مصر

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع البربون والمرجان وانخفاض ملحوظ بالبلطي

عودة الأمطار الرعدية وظاهرة جديدة الخميس، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الفراولة والكانتلوب وشطحة في العنب المستورد

أحمد سعد وتامر عاشور يعيدان لـ"الألبوم" هيبته وأنغام تكرر التحدي، والجمهور: زهقنا من السينجل

بينهم شيف شهير وجنرال وصفه بـ"الفاشي"، ترامب يقيل 1000 موظف بإدارة بايدن

منوعات

المزيد

10 قتلى و32 مصابا في حريق بمنتجع للتزلج في تركيا (فيديو وصور)

الأريكة المباركة، عائلة تعود الى منزلها بجنوب غزة وتجده قد أصبح "مزارا" للسنوار (فيديو)

سيناتور أمريكي يثير جدلا بثيابه خلال حفل تنصيب ترامب (فيديو)

فوكس نيوز قطعت اللقطة، قصة أداء إيلون ماسك التحية النازية في حفل تنصيب ترامب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

عودة الأمطار الرعدية وظاهرة جديدة الخميس، تحذير قوي من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة القادمة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 20 - 01- 2025

المزيد
ads

انفوجراف

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي لهواتف أندرويد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سبب نزول سورة يونُس وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

رسالة ماجستير حول أسباب الخلع وطرق علاجها بمعهد الدراسات الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية