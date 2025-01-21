شيوعي وجاسوس، شائعات طاردت نجيب الريحاني في حياته

نجيب الريحاني ، ممثل عملاق من الزمن الجميل، بدأ حياته موظفا بالبنك الزراعي، عشق المسرح فقدمه بكل ألوانه، متعدد المواهب، يتميز بالصدق فى الاداء، والتواضع والعفوية فى علاقاته، نافس علي الكسار على مدى ثلاثين عاما، أصبح رمزا من رموز المسرح المصرى رحل عام 1948.

ولد في مثل هذا اليوم عام 1889 نجيب الياس ريحانة الشهير بـ نجيب الريحانى بحي باب الشعرية، لأب عراقي كلداني من مدينة الموصل بالعراق، جاء إلى القاهرة وتربى بحي باب الشعرية بالقاهرة، والده كان يعمل بِتجارة الخيل، فاستقر به الحال في القاهرة ليتزوج امرأة مصرية قبطية أنجب منها ثلاثة أبناء منهم نجيب الذي تلقى تعليمه في مدرسة الفرير الفرنسية بالقاهرة، وفيها تجلت موهبته التمثيلية المبكرة، فانضم إلى فريق التمثيل المدرسي، واشتهر بين معلميه بقدرته على إلقاء الشعر العربي، فكان معجبا بالمتنبى وأبي العلاء المعري.

الفنان نجيب الريحانى

بدأ نجيب الريحانى حياته العملية موظفا في البنك الزراعى حيث تعرف على صديق عمره الفنان عزيز عيد، وعشقا التمثيل وحياة المسارح، ثم عمل بشركة السكر بنجع حمادي، ثم تركها وجاء القاهرة حيث تمكن هو وعزيز عيد من الحصول على وظيفتي كومبارس بدار الأوبرا، وبدور صامت في مسرحية " الملك يلهو " أول رواية اشترك في تمثيلها.



مترجما للفرنسية

كانت أولى محطات نجيب الريحاني الانضمام إلى فرقة جورج أبيض، وقدم معه مسرحية “صلاح الدين الأيُّوبي” جسد فيها جورج أبيض دور الملك ريتشارد قلب الأسد، بينما اختير للريحاني دور صغير هو ملك النمسا وكان كل ما عليه أن يفعله هو أن يقف من جورج أبيض موقف المبارز ويتكلم بضع كلمات فقط، ثم عمل مترجما للغة الفرنسية التي درسها بالفرير بفرقة أحمد الشامي وتجول من خلالها إلى جميع المحافظات وكان يتقاضى أجره لبنا وبيضا لكنه كان راضيا.

صداقة بديع خيري

في النصف الثاني من القرن العشرين أسس نجيب الريحاني مع صديق عمره بديع خيري فرقة مسرحية قدم معها مسرحيات كشكش بيه أشهر عروضه منها ما يزيد عن 50 مسرحية من أشهرها: الجنيه المصري، الدنيا لما تضحك، الستات مايعرفوش يكدبوا، حكم قراقوش، قسمتي، الدلوعة، تعاليلي يا بطة، كشكش بك في باريس، إلا خمسة، لو كنت حليوة، وصية كشش بك، ريا وسكينة وغيرها.

غزل البنات آخر أفلام نجيب الريحانى

اتجه نجيب الريحانى إلى السينما وقدم بعض الأفلام منها: سلامة في خير، سي عمر، أبو حلموس، لعبة الست، أحمر شفايف، وآخر أفلامه "غزل البنات" مع ليلى مراد وأنور وجدي ورحل أثناء تصويره.



مات حزينا على البكوية

حرم الفنان نجيب الريحاني من لقب البكوية في حياته رغم استحقاقه له، وظل حزينا بسبب ذلك، فقد ارتبط منح الألقاب قبل الثورة بالمجاملات بعيدا عن القيمة الفنية للشخص، وكان الملك فاروق لا يمنح لقب البكوية أو الباشوية لأحد إلا إذا أحبه وضمن ولاءه، ومن هنا نجده أعطى اللقب مثلا لفنان المسرح يوسف وهبي ولم يعطه للفنان نجيب الريحاني، وكذلك أعطى البكوية لسليمان نجيب ولم يمنحها للموسيقار محمد عبد الوهاب.





وثار الجدل في الوسط الصحفي والأدبي بعد رحيل نجيب الريحاني هل يستحق الريحاني اللقب وهل كان فنانا عظيما أم مجرد ممثلا؟ وكما نشرت مجلة أهل الفن عام 1949 انقسم الكتاب في تقييم الريحاني؛ فمنهم من وجده جديرا وعظيما ومنهم من هاجمه هجوما كبيرا، حتى إن الأديب يحيى حقي وصل في نقد نجيب الريحانى إلى مدى بعيد، حيث قال: كان كشكش بيه كالمهرج الذي يصفع على قفاه في مهازل أولاد بعجر، هذا هو كشكش بيه عمدة في قفطان له لحية طويلة كل سحره في صوت أجش وشبق عينيه وتلعيب حواجبه وهو دايخ وسط شلة الراقصات، كان مسرح الريحاني رديئا ومقتبسا بالرغم من أن الريحاني كان ممثلا عبقريا.

نجيب الريحانى يتزوج بديعة مصابني



تزوج نجيب الريحاني مرتين في حياته، الأولى من الراقصة اللبنانية بديعة مصابني التي حضرت إلى القاهرة وكان الكازينو الخاص بها أكبر مدرسة لتخريج فنانين، لكن تم الانفصال حيث كانت بديعة تعتبر الزواج بـالريحاني عائقا ضد طموحاتها، وتزوج بعد ذلك الراقصة الألمانية لوسدي برناي، وأنجب منها ابنته " جينا" .

وطنيا فى ثورة 1919



عاصر «الريحاني» ثورة 1919 وشارك فيها بتوزيع المنشورات وتهريبها من مقهى ريش، واتهمه البعض بأنه شيوعي، في حين أشاع عنه آخرون أنه جاسوس لصالح الإنجليز، وأثناء الثورة أغلق المسرح، وخرج إلى الشارع يهتف لسعد زغلول، وحينما مرض كلف مكرم عبيد وزير المالية الأسبق شخصا بإحضار دوائه من أمريكا لكن حضر الدواء بعد الرحيل عام 1948.



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