أب يفاجئ ابنته بآيفون وورد بعد انتهاء امتحانات الإعدادية في المنوفية (فيديو وصور)

فاجأ ولي أمر طالبة بالشهادة الإعدادية بلجنة مدرسة خالد بن الوليد بإدارة مدينة السادات في محافظ المنوفية، بهدايا وذلك بعد انتهاء الامتحانات اليوم الأربعاء.

وانتظر ولى الأمر ابنته أمام اللجنة حاملا البالونات ووالورد وهاتف محمول آيفون.

وقال مجدى عبد الحميد ولي أمر الطالبة لـ “فيتو” إنه كان يشعر بضغط ابنته بسبب الامتحانات، لافتا إلى أنه يثق في أن ابنته ستحصل على مجموع كبير كما كان يحدث طيلة الأعوام السابقة حيث تحجز مكانها دائما بين المتفوقين.

إصابة 3 طلاب بحالات إغماء في امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وواصل طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية امتحاناتهم لليوم الأخير، حيث أدى الطلاب امتحاناتهم في مادة الهندسة فترة أولى والتربية الدينية فترة ثانية.

وشهدت لجنة بمدرسة بلال بن رباح الإعدادية بإدارة السادات التعليمية، إصابة طالب بحالة اغماء وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى السادات العام، وإصابة طالب بلجنة بمدرسة محمد ممدوح مرعى ت أ مرعى بدناصور إدارة الشهداء التعليمية بحالة إغماء وتم نقلها بسيارة الاسعاف رقم 8739 إلى مستشفى الشهداء العام.

وبلغت إحصاء عدد الطلبة اليوم حضور (٨٤٥٢٥) طالبا وطالبة فى مادة الهندسة فى الفترة الأولى فكان الحضور بنسبة ٩٨.٩٪، وقد حضر( ٨٥٠٦٨) طالبا وطالبة فى مادة التربية الدينية فى الفترة الثانية، فكان الحضور بنسبة ٩٨.٩٪.

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