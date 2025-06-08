الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف مبابي، تشكيل فرنسا المتوقع أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

دوري الأمم الأوروبية، يحتضن ملعب إم إتش بي أرينا بمدينة شتوتجارت الألمانية، مساء اليوم الأحد، مواجهة من العيار الثقيل بين ألمانيا وفرنسا، لتحديد المركزين الثالث والرابع من دوري الأمم الأوروبية 2025.

تشكيل فرنسا المتوقع أمام ألمانيا


حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جوستو، كوناتي، لوكاس هيرنانديز، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ماتيو جندوزي، أدريان رابيو، مايكل أوليز.

خط الهجوم: ريان شرقي، كولو مواني، كيليان مبابي.

 

موعد مباراة ألمانيا وفرنسا

تُقام مباراة ألمانيا ضد فرنسا لتحديد المركز الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية 2025 اليوم الأحد، على ملعب "إم إتش بي أرينا" بمدينة شتوتجارت الألمانية.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والخامسة عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية


تذاع مباراة فرنسا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD1.

ويسعى منتخب ألمانيا صاحب الأرض،  للفوز لتجميل الصورة بعد الخسارة أمام البرتغال، ومحاولة الحصول على مركز أفضل.

في المقابل، يسعى منتخب فرنسا لتجنب خسارة جديدة بعد الهزيمة من إسبانيا، خاصة بعد الأداء الجيد في الشوط الثاني وتقليص التأخر من 5-1 إلى 5-4.


ويغيب عن فرنسا ضد ألمانيا كل من برادلي باركولا وعثمان ديمبلي، إثر إصابتهما عقب المشاركة أمام إسبانيا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ألمانيا فرنسا ألمانيا وفرنسا مباراة ألمانيا وفرنسا ألمانيا ضد فرنسا مباراة ألمانيا ضد فرنسا ألمانيا أمام فرنسا مباراة ألمانيا أمام فرنسا فرنسا والمانيا مباراة فرنسا وألمانيا مباراة فرنسا ضد المانيا مباراة فرنسا أمام ألمانيا دوري الأمم الأوروبية كيليان مبابي مبابي

مواد متعلقة

أبرزها الأهلي وباتشوكا وألمانيا ضد فرنسا، مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة ألمانيا أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

مباراة إسبانيا ضد فرنسا تكتب تاريخا جديدا في دوري الأمم الأوروبية

يوفنتوس يزف بشرى سارة لنجم فرنسا قبل مباراة إسبانيا

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

رسالة ترامب للحرس الوطني الأمريكي بعد احتواء احتجاجات لوس أنجلوس

موعد بدء تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

درجات الحرارة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك في مصر

بداية العودة، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أيام التشريق

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم وارتفاع البطاطس والبصل في سوق العبور

ماذا تفعل حال فقدان الرقم السري في تطبيق إنستاباي؟

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بداية العودة، تعرف على أعمال حجاج بيت الله في أيام التشريق

تفسير رؤية يوم عرفة في المنام وعلاقتها بزوال الهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 8 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية