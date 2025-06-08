ألمانيا وفرنسا يتنافسان على برونزية دوري الأمم الأوروبية 2025

دوري الأمم الأوروبية، يلتقي اليوم الأحد، منتخب فرنسا مع ألمانيا، لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية بدوري الأمم الأوروبية 2025، على ملعب "إم إتش بي آرينا" بمدينة شتوتجارت الألمانية.

ويسعى منتخب ألمانيا صاحب الأرض، للفوز لتجميل الصورة بعد الخسارة أمام البرتغال 2-1 في نصف النهائي، ومحاولة الحصول على مركز أفضل.

في المقابل، يسعى منتخب فرنسا لتجنب خسارة جديدة بعد الهزيمة من إسبانيا، في الدور قبل النهائي خاصة بعد الأداء الجيد في الشوط الثاني وتقليص التأخر من 5-1 إلى 5-4.



موعد مباراة ألمانيا وفرنسا

تُقام مباراة ألمانيا ضد فرنسا لتحديد المركز الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية 2025 اليوم الأحد الموافق 8 يونيو 2025، على ملعب "إم إتش بي آرينا" بمدينة شتوتجارت الألمانية.

وتنطلق صفارة المباراة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والخامسة عصرًا بتوقيت أبو ظبي.

ويغيب عن فرنسا ضد ألمانيا كل من برادلي باركولا وعثمان ديمبلي، إثر إصابتهما عقب المشاركة أمام إسبانيا.

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