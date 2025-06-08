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رياضة

تشكيل البرتغال المتوقع أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

نهائي دوري الأمم الأوروبية، يلتقي منتخب البرتغال، مساء اليوم الأحد مع إسبانيا على ملعب “أليانز أرينا” في ميونيخ، وذلك في نهائي دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/2025.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية


حراسة المرمى: دييجو كوستا.

خط الدفاع: سيميدو، روبن دياز، إيناسيو، نونو مينديز.

خط الوسط: فيتينيا، جواو نيفيز، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، نيتو.

 

وتأهل منتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه في نصف النهائي على ألمانيا بنتيجة 2-1، فيما تجاوز المنتخب الإسباني بقيادة الشاب لامين يامال نظيره الفرنسي في مباراة مثيرة انتهت بفوز “لاروخا” بنتيجة 5-4.

 

وتأمل البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في التتويج باللقب الثاني، بعد فوز البرتغال بلقب النسخة الأولى عام 2019، وعلى الجانب الآخر ترغب إسبانيا في الاحتفاظ باللقب الذي توجت به النسخة الأخيرة.

 

وفي حال انتهاء مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بالوقت الأصلي  بالتعادل، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين من 30 دقيقة، وإذا استمر التعادل يتم الحسم بركلات الترجيح.

 

موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 


من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، بين منتخب إسبانيا والبرتغال اليوم الأحد 8 يونيو 2025، على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

القنوات لمباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية


وتمتلك شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية لنسخة 2024/2025 في الشرق الأوسط وتذاع مباراة إسبانيا أمام البرتغال في نهائي البطولة الليلة عبر قناة beIN sports HD1.

 

 

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