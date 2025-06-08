تشكيل إسبانيا المتوقع أمام البرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية

نهائي دوري الأمم الأوروبية، تقام اليوم الأحد مباراة إسبانيا ضد البرتغال، على ملعب “أليانز أرينا” في ميونخ، وذلك في نهائي دوري الأمم الأوروبية لموسم 2024/ 2025.

ويسعي منتخب إسبانيا بقيادة الشاب لامين يامال إلى الاحتفاظ بلقب دوري الأمم الأوروبية الذي توج به في النسخة الأخيرة فيما يأمل البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو في التتويج باللقب الثاني، بعد فوز البرتغال بلقب النسخة الأولى عام 2019.

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام البرتغال



حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: بيدرو بورو، لو نورماند، دين هويسين، كوكوريلا.

خط الوسط: بيدري، فابيان رويز، ميكيل ميرينو.

خط الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، نيكو ويليامز.

وفي حال انتهاء مباراة نهائي دوري الأمم الأروبية بالوقت الأصلي بالتعادل، يتم اللجوء إلى شوطين إضافيين من 30 دقيقة، وإذا استمر التعادل يتم الحسم بركلات الترجيح.

موعد مباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية



من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، بين منتخب إسبانيا والبرتغال اليوم الأحد 8 يونيو 2025، على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات لمباراة البرتغال ضد إسبانيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية



وتمتلك شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية لنسخة 2024/2025 في الشرق الأوسط وتذاع مباراة إسبانيا أمام البرتغال في نهائي البطولة الليلة عبر قناة beIN sports HD1.

وتأهل منتخب البرتغال لقيادة كريستيانو رونالدو إلي نهائي دوري الأمم الأوروبية عقب فوزه في نصف النهائي على ألمانيا بنتيجة 2-1، فيما تجاوز المنتخب الإسباني بقيادة الشاب لامين يامال نظيره الفرنسي في مباراة مثيرة انتهت بفوز “لاروخا” بنتيجة 5-4.

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