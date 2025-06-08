وجهت وزارة الصحة نصائح في عيد الأضحى لتجنب الإصابة بالإمساك خلال فترة العيد.

وقالت وزارة الصحة أن أهم هذه النصائح تشمل:

١-تناول ثمرة خضار أو سلطة مع كل وجبة.

٢-احرص على شرب 2-3 لترات ماء يوميًّا.

٣- اشرب النعناع المغلي لأنه يقلل من الانتفاخ ويحسن حركة الأمعاء.

٤-يمكن المشي لمدة 20-30 دقيقة يوميًّا.

وفي عيد الأضحى يزيد تناول اللحوم والتنوع في تقديم الأكلات بأشهى الطرق.

وأكدت وزارة الصحة أهمية تناول السلطة والخضروات والفواكه في كل وجبة.

وأوضحت وزارة الصحة أن السلطة والخضراوات تساعد في تقليل السعرات الحرارية اليومية لإمداد الجسم بكمية كافية من الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية لصحة الجسم.

اللحوم: مصدر غني بالبروتينات

تعتبر اللحوم من المصادر الأساسية للبروتينات، والحديد، والزنك، وفيتامين B12، وهي عناصر حيوية لنمو العضلات، وتقوية جهاز المناعة، وتحسين وظائف الدماغ.

ولكن، الإكثار من تناول اللحوم - خاصة الحمراء والمصنّعة منها - دون مرافقة خضروات، قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع الكوليسترول، وزيادة خطر أمراض القلب، واضطرابات الهضم.

الخضراوات والسلطة: كنز من الألياف والفيتامينات

الخضراوات الطازجة والسلطات، مجموعة غذائية غنية بالألياف، الفيتامينات، والمعادن، إلى جانب مضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات وتحمي الجسم من الأمراض المزمنة، كما تساهم الألياف في تسهيل عملية الهضم، وتخفيف العبء على الجهاز الهضمي عند تناول اللحوم.

لماذا يجب الجمع بين الخضراوات واللحوم؟

تحسين الهضم: الألياف الموجودة في الخضراوات تساعد على هضم البروتينات الحيوانية بشكل أفضل وتقلل من مشكلات الإمساك والانتفاخ.

تقليل امتصاص الدهون الضارة: بعض الخضراوات تحتوي على مركبات تقلل من امتصاص الدهون والكوليسترول.

تحقيق الشبع الصحي: الجمع بين اللحوم والخضراوات يشعر الشخص بالشبع لفترة أطول دون الحاجة إلى تناول كميات كبيرة من الطعام.

تقليل خطر الأمراض المزمنة: النظام الغذائي المتوازن الذي يجمع بين البروتينات النباتية والحيوانية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكري، والسرطان.

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