الأحد 08 يونيو 2025
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خارج الحدود

وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 32 مسيرة أوكرانية فوق كورسك وأوريول

مسيرة أوكرانيا، فيتو
مسيرة أوكرانيا، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية الروسية خلال ثلاث ساعات يوم الأحد 32 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وأوريول.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن "أنظمة الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي دمرت 32 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الفترة من الساعة 20:00 حتى 23:00 بتوقيت موسكو، فوق مقاطعتي كورسك وأوريول القريبتين من الحدود مع أوكرانيا".

وأفادت الوزارة بأن "قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 27 طائرة مسيرة معادية فوق أراضي مقاطعة كورسك، وخمس طائرات مسيرة أخرى فوق مقاطعة أوريول".

وتشن القوات الأوكرانية هجمات شبه يومية على المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم، باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

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