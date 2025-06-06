أوكرانيا: روسيا هاجمتنا خلال الليل بـ 452 سلاحًا جويًا

قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الجمعة إن روسيا هاجمت أراضينا بـ٤٥٢ سلاحا جويا بينها ٤٥ صاروخا باليستيا ومجنحا و٤٠٧ مسيرات.

وتابعت القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا ١٩٩ مسيرة انقضاضية و٣٦ صاروخا روسيا.

من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه من الأفضل ترك روسيا وأوكرانيا تتقاتلان لفترة.

وقال ترامب: "ربما يكون من الأفضل ترك روسيا وأوكرانيا تتقاتلان لفترة من الوقت قبل الفصل بينهما".

استهداف أوكرانيا لجسر القرم

وأعلن جهاز الأمن الأوكراني الإثنين الماضي، استهداف الجسر والسكك الحديدية اللذين يربطان روسيا بشبه جزيرة القرم بعبوات ناسفة تحت الماء.

ووفقا لرويترز، فقد علقت روسيا مؤقتا حركة الملاحة البحرية قبالة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم وحملت أوكرانيا مسؤولية التفجيرات.

وتحدثت تقارير روسية عن مقتل 7 أشخاص، وإصابة 113 آخرين بينهم أطفال في تفجيرات جسر القرم.

كييف تشن هجوما بالمسيرات في العمق الروسي

ويوم الأحد الماضي، قدرت أوكرانيا كلفة الأضرار التي لحقت بالطائرات العسكرية الروسية إثر هجومها بـ7 مليارات دولار.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن كييف شنت هجوما كبيرا على المطارات الروسية، وقام بالإشراف عليه الرئيس الأوكراني، فولوديمير‏ زيلنسكي شخصيا ونفذه رئيس جهاز الأمن وفريقه.

هجوم أوكرانيا على المطارات الروسية

وأضافت وكالة الأنباء الأوكرانية: استهداف المطارات الروسية نتج عنه ضرب 41 طائرة استراتيجية داخل العمق الروسي وتم التحضير له منذ عام ونصف.

بدورها، أكدت روسيا اندلاع النيران في عدد من طائراتها العسكرية بعد هجوم بمسيرات أوكرانية.

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