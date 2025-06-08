مصرع شاب بطعنة نافذة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالغربية

لقي شاب يُدعى "محمود. ال" 20 عامًا مصرعه اليوم إثر مشاجرة دامية وقعت بينه وبين شابين آخرين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء وذلك في منطقة محلة البرج التابعة لدائرة قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا بنشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهمين نتيجة خلافات شخصية تطورت بسرعة إلى اعتداء عنيف أسفر عن تلقي الشاب محمود طعنة نافذة أودت بحياته في الحال.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إلى موقع الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين واستكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.

تم نقل جثمان المجني عليه إلى مستشفى المحلة العام تمهيدًا لاستخراج التصاريح اللازمة للدفن فيما خيمت حالة من الحزن والأسى على أسرة الضحية وأهالي المنطقة.

وتواصل الجهات المختصة متابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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