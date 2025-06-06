الجمعة 06 يونيو 2025
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خارج الحدود

أول أيام عيد الأضحي، الاحتلال يقصف عشرات المنازل بالضفة الغربية

جرافات الاحتلال،
جرافات الاحتلال، فيتو

دون مراعاة لأول أيام عيد الأضحي المبارك، هدمت جرافات الاحتلال عشرات المنازل في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

 

القصف الإسرائيلي يسقط 52 شهيدا في غزة

وأعلنت مستشفيات غزة، مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، استشهاد 52 فلسطينيا منذ فجر الخميس، بينهم أطفال وصحفيون، في قصف إسرائيلي على مناطق عدة في القطاع، في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية تنفيذ عدد من العمليات ضد جيش الاحتلال.

ورفعت تكبيرات عيد الأضحى في قطاع غزة بالتزامن مع دوي القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق مختلفة من القطاع، حيث استهدف جيش الاحتلال بغارات وقصف مدفعي وسط وشمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

نسف منازل سكنية شمال شرق مدينة خان يونس

وأفادت مصادر طبية باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال شمال غربي مدينة خان يونس.

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنسف منازل سكنية في القرارة، شمال شرق مدينة خان يونس، كما استهدف بقصف مدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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