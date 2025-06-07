سيناتور أمريكي: دعم واشنطن لحرب نتنياهو التجويعية أمر مريع

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز: إن الدعم الأمريكي لحرب نتنياهو التجويعية ضد الشعب الفلسطيني أمر مريع.

سيناتور أمريكي يطالب بوقف جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

وطالب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز بوقف جميع المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وفي السياق ذاته أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نموذج توزيع المساعدات غير فعال، وذلك بعدما أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية غلق جميع مراكز توزيع المساعدات مؤقتا في القطاع الفلسطيني.

وقالت المتحدثة باسم الأونروا جولييت توما، إن نموذج توزيع المساعدات هذا غير فعال، بل هو بمثابة دعوة الناس إلى موتهم.

كما شددت توما على أن "الطريقة الوحيدة لتوزيع المساعدات على نطاق واسع وبشكل آمن على سكان غزة هي من خلال الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا".

وبحسب شبكة "سي ان إن" اليوم السبت، اعتبرت أن عمل الوكالة خلال وقف إطلاق النار كان ناجحا وملموسًا.

وأتت تلك التصريحات بعدما أغلقت مؤسسة غزة الإنسانية، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، جميع مراكز توزيع المساعدات الخاصة بها مؤقتا في قطاع غزة أمس الجمعة.

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