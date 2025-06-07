السبت 07 يونيو 2025
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خارج الحدود

القسام: فجرنا نفقا بقوة إسرائيلية راجلة في خان يونس

مقاتل في كتائب القسام،
مقاتل في كتائب القسام، فيتو

 قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها فجرت نفقا في قوة إسرائيلية راجلة من 6 جنود وأوقعتهم قتلى وجرحى في منطقة مرتجى جنوب شرق خان يونس.

وفي السياق ذاته قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان صادر عنها اليوم السبت، إنها قصفت تجمعا لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلين بمحيط منطقة السطر الشرقي شمال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

سرايا القدس تستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي 

 وأضافت سرايا القدس: "أوقعنا بكمين محكم قوة صهيونية تحصنت بمنزل بتل الزعتر بمخيم جباليا وفجرنا بها عبوات وقذائف".

وبالأمس الجمعة ذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية، أن أكثر من 10 جنود إسرائيليين أصيبوا في حدث أمني في شمال قطاع غزة.

 

خسائر جيش الاحتلال 

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه، عن مقتل وإصابة 9 جنود في تفجير منزل مفخخ بخان يونس.

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كتائب القسام حماس خان يونس سرايا القدس

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