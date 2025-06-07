ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، أن شخص صــدم بسيارته حشدا من المواطنين في مدينة باساو جنوب ألمانيا.

شخص يصطدم بسيارته في حشد من المواطنين بألمانيا

وفي شهر مايو الماضي شهدت ألمانيا حادث طعن، حيث أعلنت الشرطة الألمانية، في بيان صادر عنها، أنها تطارد رجلا يشتبه في أنه أصاب عدة أشخاص بأداة حادة في مدينة بيليفيلد في ولاية شمال الراين - وستفاليا غرب البلاد.

الشرطة الألمانية تعلن عن مطاردة مشتبه به بعد هجوم طعن في بيليفيلد

وقالت الشرطة الألمانية، في بيان صادر عنها: إن بعض الأشخاص أصيبوا بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى.

وأضافت الشرطة الألمانية في بيانها، أن المشتبه به هاجم محتفلين خارج حانة خلال الليل قبل أن يفر من مكان الحادث.

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