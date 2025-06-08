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رياضة

اتحاد الكرة يخاطب الإمارات وقطر لمواجهة منتخبي الشباب والناشئين وديا

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم، فيتو

خاطب مسؤولو إدارة المنتخبات في اتحاد الكرة المصري، نظرائهم في الاتحادين الإماراتي والقطري لكرة القدم، من أجل تنظيم مباريات ودية بين منتخبي الشباب والناشئين في البلدين ونظرائهم في مصر، خلال الفترة المقبلة، التي تشهد استعدادات منتخبات الدول الثلاث للمشاركة في بطولتي كأس العالم للشباب في تشيلي والناشئين في قطر.

 

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاند.

 

أسامة نبيه يعلق على قرعة كأس العالم

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة على قرعة كأس العالم المقرر أن يخوضها الفراعنة في تشيلي من 27 سبتمبر إلى 18 أكتوبر المقبلين.

وقال إنها قوية ولم تعد هناك فرق ضعيفة خاصة أن المنتخبات المشاركة هي الأفضل من كل أنحاء العالم.

 

سنقدم بطولة تليق باسم مصر

وتابع أسامة نبيه: علينا الاستعداد جيدًا للبطولة من خلال فترة إعداد متكاملة وأنا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر وسندافع عن أحلامنا بقوة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الجمهور المصري. 

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