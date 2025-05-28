تشكيل لجنة لاختيار 5 رؤساء جامعات أهلية

عقد مجلس الجامعات الأهلية اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور ماهر مصباح أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة

في مستهل الاجتماع، قدم المجلس الشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإصداره 12 قرارًا جمهوريًّا بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وتشمل (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية).

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن المجلس وافق من حيث المبدأ على تغيير اسم جامعة جنوب الوادي الأهلية ليصبح قنا الأهلية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية رؤساء الجامعات الحكومية ورؤساء الجامعات الأهلية المنبثقة عنها، على أن تُعقد اللجنة بشكل دوري؛ لتعزيز التعاون بين الجامعة الحكومية والجامعة الأهلية المنبثقة عنها.

وأحيط المجلس علمًا بقرارات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رئيس كل من الجامعات التالية (جامعة المنصورة الأهلية، جامعة أسيوط الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، جامعة جنوب الوادي الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية).

كما أحيط المجلس علمًا بنظام الإعلان والتقدم والتسجيل للطلاب الجدد بالجامعات الأهلية.

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