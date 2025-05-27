الثلاثاء 27 مايو 2025
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أخبار مصر

رسميا، قرار جمهوري بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية

جامعة القاهرة الأهلية
جامعة القاهرة الأهلية

 أعلنت  جامعة القاهرة، عن  صدور القرار الجمهوري رقم 245  لسنة 2025 بإنشاء "جامعة القاهرة الأهلية"، لتبدأ بذلك فصلًا جديدًا من مسيرتها الممتدة لأكثر من قرن من الزمان، نحو آفاق أوسع من التميز الأكاديمي والريادة المجتمعية.

ويأتي هذا القرار التاريخي تأكيدًا على الثقة الغالية التي توليها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجامعة القاهرة كمؤسسة وطنية رائدة، وكقلعة علم ومعرفة أثرت مصر والعالم بكفاءات في شتى المجالات.

برامج حديثة بجامعة القاهرة الأهلية

وتمثل جامعة القاهرة الأهلية إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي، حيث تهدف إلى تقديم برامج أكاديمية حديثة، تستجيب لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك في بيئة تعليمية متطورة تدمج بين المعرفة والابتكار والاستدامة.

ويأتي هذا القرار ثمرة الجهود المكثفة التي بذلتها إدارة الجامعة خلال الفترة الماضية لترسيخ مكانتها على خريطة الجامعات الذكية والمستدامة، وتوسيع آفاقها التنموية والتعليمية لتشمل مختلف شرائح المجتمع.

وذكر بيان صادر عن جامعة القاهرة اليوم: إن إنشاء جامعة القاهرة الأهلية ليس مجرد توسع في البنية، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الإنسان المصري، ودعوة مفتوحة لكل الحالمين بالعلم والتميّز ليكونوا جزءًا من هذا الكيان التعليمي والتنويري الكبير.

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