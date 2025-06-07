السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026

منتخب هولندا
منتخب هولندا

 أعلن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب فنلندا مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتأمل هولندا في تحقيق انتصارها الأول ضمن منافسات المجموعة بينما تأمل فنلندا في العودة إلى سكة الانتصارات بعد التعادل مع منتخب ليتوانيا في الجولة الماضية.

 

تشكيل هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمى: فالكين.

خط الدفاع: فان دايك، دومفريس، فان هيكي، اكي.

خط الوسط: جرافينبيرش، فرانك دي يونج وريندرز.

خط الهجوم: فريمبورج، كودي جاكبو وديباي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كومان منتخب هولندا منتخب فنلندا هولندا

مواد متعلقة

تصفيات كأس العالم، شوط أول سلبي بين إنجلترا وأندورا

بعد زيزو، ثنائي جديد ينضم لقائمة غيابات الأهلي أمام باتشوكا

النرويج يكتسح إيطاليا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

تصفيات كأس العالم، النرويج يتقدم على إيطاليا بثلاثية في الشوط الأول

الأكثر قراءة

السجن ثلاث سنوات، مطالبات بالتحقيق في واقعة عجل بورسعيد بعد تعرضه للضرب

أحمد سليمان يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد التتويج بكأس مصر

دعم مصري للمهندي في أزمة انتخابات الدولي لتنس الطاولة وموقف مثير للدهشة من مشرف

الأهلي ينشر جلسة تصوير لـ زيزو بتيشرت الفريق من ميامي

هل ترتفع أسعار الذهب الفترة المقبلة؟ رئيس الشعبة يجيب

ليلى طاهر تكشف قصة تغيير اسمها بسبب السينما ورمسيس نجيب

نصائح هامة من الأزهر للحجاج بعد إتمام مناسك الحج (فيديو)

ترامب يتوعد إيلون ماسك بعواقب وخيمة لهذا السبب

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 7- 6- 2025

استقرار أسعار السكر ثانى أيام العيد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أجزاء الخروف وطرق طهيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ثالث أم رابع أيام العيد، الأزهر يكشف عن موعد انتهاء ذبح الأضحية

بداية بناء الكعبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 127 من سورة البقرة

نصائح هامة من الأزهر للحجاج بعد إتمام مناسك الحج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية