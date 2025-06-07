أعلن رونالد كومان مدرب منتخب هولندا عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب فنلندا مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتأمل هولندا في تحقيق انتصارها الأول ضمن منافسات المجموعة بينما تأمل فنلندا في العودة إلى سكة الانتصارات بعد التعادل مع منتخب ليتوانيا في الجولة الماضية.

تشكيل هولندا ضد فنلندا في تصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمى: فالكين.

خط الدفاع: فان دايك، دومفريس، فان هيكي، اكي.

خط الوسط: جرافينبيرش، فرانك دي يونج وريندرز.

خط الهجوم: فريمبورج، كودي جاكبو وديباي.

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