مسجد الإجابة بالمدينة، فضله وأسماؤه وسر تسميته

يقع "مسجد الإجابة" في شمالي البقيع وفي الجهة الشمالية الشرقية من المسجد النبوي، على بعد 385 مترًا إلى الشمال من البقيع في طريق الملك فيصل، كما يعرف أيضًا بمسجد بني معاوية ومسجد الإجابة بالمدينة المنورة بني حاليًا في نفس موضعه، وعمارته الحديثة تمت في العهد السعودي، ويشرف على أوسع الشوارع العصرية بشرقي المدينة المنورة، ومساحته من داخله تقدر بحوالي خمسمائة متر مربع، وخلال السطور التالية نستعرض معكم مسجد الإجابة وفضله وأسماؤه.

مسجد الإجابة وفضله وأسماؤه وسر التسمية.. تعرف عليه

أسماء مسجد الإجابة وسر التسمية

وسمي مسجد بني معاوية لأن بناء هذا المسجد كان في عهد رسول الله وبناه معاوية بن مالك بن عوف الأوسي.وسمي باسمهم مسجد بني معاوية ثم تغير اسمه إلى مسجد الإجابة.

واشتهر المسجد بهذا الاسم -يعني الإجابة- لحادثة رواها الإمام مسلم في صحيحه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه، ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا، فقال صلى الله عليه وسلم: "سألت ربي ثلاثًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها".

ويسمى أيضا بمسجد المباهلة؛ لأنه شهد لقاء النبي الأكرم بوفد نصارى نجران، وقصة المباهلة تتلخص فيما يلي : قال الواحدي: "قال المفسرون: قدِم وفد نجران، وكانوا ستين راكبًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم أربعة عشر رجلًا من أشرافهم، وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم، فالعاقب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه، واسمه عبد المسيح، والسيد إمامهم وصاحب رحلهم واسمه الأيْهم، وأبو حارثة بن علقمة أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم، وكان شَرُف فيهم ودرس كتبهم حتى حَسُن علمه في دينهم.

وكانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا مسجده حين صلى العصر عليهم ثياب الحِبَرات (ثياب يمانية)، جباب وأردية في جمال رجال الحارث بن كعب، يقول من رآهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأينا وفدًا مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم.

فصلوا إلى المشرق. فكلم السيد والعاقب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أسلما، فقالا: قد أسلمنا قبلك، قال: كذبتما، منعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولدًا، وعبادتكما الصليب، وأكلكما الخنزير، قالا: إن لم يكن عيسى ولدًا لله فمن أبوه؟ وخاصموه جميعًا في عيسى، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ألسـتم تعلمــون أنـه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه؟ قالوا: بلى! قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيّم على كل شيء يحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى!

قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئًا؟ قالوا: لا، قال: فإن ربنا صوَّر عيسى في الرحم كيف شاء، وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يُحدِث، قالوا: بلى! قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع المرأة ولدها، ثم غُذِّيَ كما يُغذَّى الصبي، ثم كان يطعم ويشرب ويُحدِث؟ قالوا: بلى! قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فسكتوا، فأنزل الله عز وجل فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضعة وثمانين آيه منها".

عمارة مسجد الإجابة

ينسب مسجد الإجابة إلى بني معاوية بن مالك بن عوف، من الأوس، وتم تجديده في عهد عمر بن عبدالعزيز وبني بالحجر المنحوت، وفي القرن التاسع رممت حيطانه، وعندما تهدمت بعض أجزائه تم ترميمه. وضمن برنامج رعاية المساجد أعيد تنظيم مسجد الإجابة فبني بالخرسانة المسلحة، ووضعت المئذنة في الركن الشمالي الغربي منه، وألحق بالجهة الشمالية منه ميضأة مناسبة.

مسجد الإجابة وفضله وأسماؤه وسر التسمية.. تعرف عليه

حكم زيارة المساجد الأثرية بالمدينة المنورة

ولا مانع شرعًا من رؤية مسجد بناه الصحابة أو غيرهم أو أي أثر من الآثار التاريخية إذا كان للاعتبار والاطلاع... ما لم يكن هناك مانع شرعي خارج، مثل أن يكون ذلك بقصد التعبد.

وللعلم فإن مساجد المسلمين في الفضل والشرف سواء إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، والمسجد الأقصى بالقدس الشريف، وهي التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. رواه البخاري ومسلم.

ولذلك فإذا كانت رؤية المسجد المذكور بقصد الصلاة فيه أو نذر المشي إليه والاعتكاف فيه وشد الرحال له.... فإن السفر وشد الرحال لا يشرع إلى المساجد للعبادة فيها إلا إلى المساجد الثلاثة المذكورة، وبإمكان من نذر أي نذر أن يؤدي نذره أو يصلي أو يعتكف في أقرب مسجد أو أي مسجد تيسر له، فلا يلزم السفر لشيء من ذلك لغير المساجد الثلاثة.

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