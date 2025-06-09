المساجد السبعة بالمدينة المنورة، تعرف على موقعها وحكم زيارتها

تزخر المدينة المنورة بالعديد من المساجد الشهيرة منها ما هو مشروع زيارته ومنها ما هو غير المشروع، وفي التقرير التالي نستعرض معكم معلومات عن المساجد السبعة بالمدينة المنورة وحكم زيارتها.. فإلى التفاصيل.

المساجد السبعة بالمدينة المنورة موقعها وحكم زيارتها، فيتو

المساجد السبعة، هي مساجد تاريخية في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بُنيت في منطقة الخندق الذي حفره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحابه، رضي الله عنهم، دفاعًا عن المدينة المنورة، أيام غزوة الخندق (وتُعرف باسم الأحزاب)، وورد أن النبي، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه كانوا يصلون في مواضعها.

تاريخ المساجد السبعة

بُنيت المساجد السبعة من الحجارة في زمن ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة المنورة في العهد الأموي، ثم جُددت بأمر الوزير سيف الدين بن أبي الهيجاء، كما شهدت تجديدات خلال الفترات اللاحقة.

موقع المساجد السبعة

تقع المساجد السبعة في الجهة الغربية من جبل سلع، عند جزء من موقع الخندق، وهي مساجد صغيرة، وعددها الحقيقي ستة مساجد وليس سبعة كما هي شهرتها.

أسماء المساجد السبعة

أول المساجد من الشمال إلى الجنوب هو مسجد الفتح، (ويسمى مسجد الأحزاب)، ثم مسجد أبي بكر الصديق، ومسجد عمر بن الخطاب، ومسجد علي بن أبي طالب، ومسجد فاطمة الزهراء، ومسجد سلمان الفارسي، وأُضيف لهذه المساجد"مسجد القبلتين" الذي يبعد عنها نحو1 كلم، لأن من يزور هذه المساجد الستة يزور مسجد القبلتين في الرحلة نفسها لتكون في مجموعها سبعة مساجد.

وكانت هذه المواقع مرابط ومواقع مراقبة في تلك الغزوة، وقد سمي كل مسجد باسم من رابط فيه عدا مسجد الفتح الذي بني في موقع قبة ضربت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه المساجد على التوالي من الشمال إلى الجنوب: مسجد الفتح، ومسجد سلمان الفارسي، ومسجد أبي بكر الصديق، إضافة إلى مسجد عمر بن الخطاب، ومسجد علي بن أبي طالب، ومسجد فاطمة.

ويعرف أكبر المساجد السبعة بمسجد الأحزاب أو المسجد الأعلى، وهو مبني فوق رابية في السفح الغربي لجبل سلع، وسمي بهذا الاسم لأنه كان خلال غزوة الأحزاب مصلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن سورة الفتح أنزلت في موقعه، وتلك الغزوة كانت في نتائجها فتحًا على المسلمين.كما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم في موضعه على الأحزاب ثلاثة أيام فاستجيب له في اليوم الثالث.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثًا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين، فعرف البشر في وجهه. قال جابر"فلم ينزل بي أمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة"، رواه أحمد.

وتقول المعلومات التاريخية إن الخليفة عمر بن عبدالعزيز خلال فترة إمارته على المدينة المنورة بناه بالحجارة ثم جدد بأمر الوزير سيف الدين بن أبي الهيجاء، ثم أعيد بناؤه في عهد السلطان العثماني عبد المجيد الأول.

مسجد سلمان الفارسي

ويقع مسجد سلمان الفارسي ثاني المساجد جنوبي مسجد الفتح مباشرة وعلى بعد 20 مترًا منه فقط في قاعدة جبل سلع، وسمي باسم الصحابي سلمان الفارسي صاحب فكرة حفر الخندق لتحصين المدينة من غزو الأحزاب، ويتكون من رواق واحد طوله وعرضه 7م ودرجة صغيرة عرضها متران.

وبني هذا المسجد في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة أيضًا، وجدد بأمر الوزير سيف الدين أبي الهيجاء ، وأعيد بناؤه في عهد السلطان العثماني عبد المجيد الأول.

أما ثالث المساجد السبعة فهو مسجد أبي بكر جنوب غرب مسجد سلمان على بعد 15 مترًا منه، بني وجدد مع المسجدين السابقين، وقد هدم الآن ليعاد بناؤه وتوسع مساحته.

ويلي مسجد أبي بكر جنوبًا على بعد 10 أمتار مسجد عمر بن الخطاب، وهو على شكل رواق مستطيل وله رحبة غير مسقوفة على شكل رواق مستطيل يرتفع عن الأرض 8 درجات وطريقة بنائه تطابق بناء مسجد الفتح وربما يكون قد بني وجدد معه.

كما يقع مسجد علي بن أبي طالب شرقي مسجد فاطمة على رابية مرتفعة مستطيلة الشكل طوله 8.5 م وعرضه 6.5 م وله درجة صغيرة، وبني هذا المسجد وجدد على الأرجح مع مسجد الفتح، ويروى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في هذا الموقع عمرو بن ود العامري الذي اجتاز الخندق في غزوة الأحزاب.

والمسجد السابع هو مسجد فاطمة الزهراء ويسمى في المصادر التاريخية مسجد سعد بن معاذ، وهو أصغر مساجد هذه المجموعة مساحة 4×3م، وله درجة صغيرة وآخر بناء له على نمط أبنية المجموعة نفسها يرجح أنها في العصر العثماني في عهد السلطان عبد المجيد.

المساجد السبعة بالمدينة المنورة موقعها وحكم زيارتها، فيتو

حكم زيارة المساجد السبعة لابن باز

في إجابته علي سؤال حول زيارة المساجد السبعة أكد الشيخ عبد العزيز بن باز أن زيارة المساجد السبعة ليس لها أصل، وليست مشروعة؛ لأن هذه المساجد السبعة ليس لها أصل، وإنما اعتادها الناس على غير بصيرة، وليست مشروعة زيارتها، إنما المشروع زيارة المسجد النبوي، وإذا زار المسجد النبوي؛ يستحب له أن يزور مسجد قباء خاصة، كان النبي يزوره ﷺ، فيزوره من زار المدينة، يستحب أن يزور مسجد قباء، وأما ما سوى ذلك: مسجد القبلتين، والمساجد السبعة، وغيرها هذه غير مشروعة، لا تشرع زيارتها، وليس عليها دليل، وإنما المشروع زيارة مسجد قباء خاصة، كان النبي يزوره ﷺ كل سبت، وقال: من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، وصلى فيه ركعتين؛ كان كعمرة.

وزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، أمر مشروع مع المسجد الحرام، والمسجد الأقصى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى وقال -عليه الصلاة والسلام-: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام متفق على صحته.

والحاصل: أنه ليس في المدينة ما يستحب زيارته من المساجد إلا مسجد قباء لمن زار المدينة بعد مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- أما المساجد السبعة، أو القبلتين، أو غير ذلك فهي غير مشروعة زيارته.

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