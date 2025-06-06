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أخبار مصر

عقب أداء السيسي صلاة العيد، 10 معلومات عن مسجد مصر بالعاصمة الجديدة (فيديو وصور)

السيسي يؤدى صلاة
السيسي يؤدى صلاة العي في مسجد مصر
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أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك بمركز مصر الثقافي الإسلامي (مسجد مصر) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

السيسي يؤدى صلاة عيد الأضحي في مسجد مصر بالعاصمة الجديدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في إستقبال الرئيس عند وصوله لأداء شعائر صلاة العيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من الوزراء، كما شهدت شعائر صلاة عيد الأضحى حضورًا واسعًا من كافة قيادات الدولة، وتبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الحضور التهاني بهذه المناسبة المباركة.

ونرصد أبرز المعلومات عن مركز مصر الثقافي الإسلامي كالتالي:

1- افتتح  الرئيس عبدالفتاح  السيسي مؤخرا مركز مصر الثقافي الإسلامي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومجموعة من الوزراء كبار رجال الدولة والحكومة.

2- مركز مصر الثقافى الإسلامى يقع وسط الحي الحكومي فى العاصمة الإدارية.

3- يحد المركز الثقافى الإسلامى طريق رقم 11 والمحور الرئاسى وساحة الشعب من جهة الشمال وطريق محمد بن زايد الشمالى من جهة الجنوب على هضبة بارتفاع 24 مترا.

4- يضم مركز مصر الثقافى الإسلامى "مسجد مصر"، والذى يقع على مساحة 19100 متر مربع ويحتوى على 3 مداخل رئيسية يعلوها قبة إسلامية بالإضافة إلى مدخل خدمى رابع.

5- يتكون المسجد من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع، ويسع 12 ألف مصلى، ويعلوه قبة إسلامية رئيسية بقطر داخلى 29.5 متر، و6 قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 م2 وتعلو كل منها قبة إسلامية كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة.

6- يبلغ عدد المصلين بالساحة العلوية 40 ألف مصلٍ، بينما يبلغ عدد المصلين بالساحة السفلية 55 ألف مصل بينما يبلغ إجمالى عدد المصلين 107 آلاف مصلٍ.

7- ترتفع المئذنتين لمسجد مصر حوالى 140 مترًا عن سطح الساحة العلوية، تبلغ المساحة الكلية للواحدة 1600 م2.

8- تقع بداخل مركز مصر الثقافى الإسلامى دارا يتم فيها تحفيظ القرآن مكونة من 30 غرفة، كما يضم المركز مبنى للقاعة الغربية، والتى مساحتها 2800 كيلو متر مربع، بالإضافة إلى مبنى للقاعة الشرقية مساحته 3055 مترا مربعا.

9- يوجد فى مركز مصر الثقافى الإسلامى مبنى خدمى غربي، ومبنى خدمى شرقى 

10-ويوجد داخل مركز مصر الثقافى الإسلامى مركزا للتجارة تبلغ مساحته حوالى 6 آلاف متر مربع.

 

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