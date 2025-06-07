مستشفيات قصر العيني تستقبل 7007 حالات خلال وقفة وأول أيام عيد الأضحى

كشفت مصادر بمستشفيات جامعة القاهرة، إن مستشفيات قصر العيني استقبلت 1049 خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 6 يونيو 2025.

وأكدت المصادر، أن مستشفيات جامعة القاهرة، تعمل بكامل طاقتها وكفاءتها خلال أيام العيد، مدعومة بمتابعة مباشرة وتنسيق مستمر مع الدكتور محمد سامي عبد الصادق،رئيس جامعة القاهره، بما يضمن استمرار تقديم الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجاهزية، وتجسيدًا فعليًا لدورها الريادي والإنساني في خدمة المجتمع المصري.

مستشفيات جامعة القاهرة تقدم 7007 خدمة طبية خلال وقفة وأول أيام عيد الأضحي

أصدرت مستشفيات جامعة القاهرة (قصر العيني) بيانًا رسميًا بشأن جاهزيتها ونشاطها المكثف خلال وقفة عيد الأضحى المبارك، يوم الخميس الموافق 5 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى، الجمعة 6 يونيو 2025. وقد شهدت هذه الفترة تقديم 7007 خدمات طبية للمرضى، واستقبلت مستشفيات قصر العيني 2109 مرضى على مدار اليومين، ضمن خطة طوارئ متكاملة هدفت إلى ضمان استمرارية وجودة الرعاية الصحية خلال عطلة العيد.

بدأت منظومة الطوارئ عملها في مستشفى المنيل الجامعي، والتي استقبلت وحدها 1577 حالة، شملت أقسام الإقامة (أ، ب، ج)، الباطنة، الجراحة، الرعاية، العظام، القلب، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، والعصبية. وسجل قسم العظام أعلى معدل استقبال بـ 315 حالة، تلاه قسم الإصابات المتعددة بـ 275 مريضًا، والجراحة بـ 245 حالة، فيما توزعت باقي أعداد الحالات على باقي التخصصات.

وفيما يخص التدخلات الجراحية، أُجريت في طوارئ مستشفى المنيل الجامعي 248 عملية جراحية، تراوحت بين عمليات كبرى وصغرى، في ظل جاهزية كاملة لغرف العمليات والفرق الطبية.

وفي مستشفى النساء والتوليد، بلغ عدد المترددات على قسم الطوارئ 187 حالة، حيث تم إجراء 63 عملية، بين ولادات قيصرية وتدخلات جراحية نسائية متنوعة.

مستشفى أبو الريش يستقبل 470 حالة خلال وقفة عيد الاضحى

كما استقبل مستشفى الأطفال التخصصي الجامعي (أبو الريش الياباني) خلال وقفة العيد 470 حالة، وتم إجراء 9 عمليات جراحية دقيقة للأطفال، ضمن منظومة رعاية طبية حثيثة ومتابعة دقيقة للحالات الطارئة.

وبالمثل، واصل مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد العمل دون توقف، حيث استقبل قسم الطوارئ 95 حالة، في حين استقبل مركز السموم 90 حالة، تعامل معها الفريق المختص بكفاءة واحترافية عالية.

على صعيد الفحوصات الطبية، بلغ إجمالي ما تم إجراؤه خلال وقفة العيد 4578 فحصًا، منها 3157 تحليلًا طبيًا، و1411 فحصًا إشعاعيًا، تضمنت أشعة مقطعية وأنواعًا متقدمة من التصوير، مما ساعد في التسريع الدقيق للتشخيص واتخاذ القرار الطبي المناسب.

بذلك، بلغ العدد الإجمالي للمرضى المترددين على مستشفيات قصر العيني خلال اليومين 7007 حالات، من بينهم 2109 حالات استُقبلت في أقسام الطوارئ، وتم إجراء 320 عملية جراحية في جميع المستشفيات، إلى جانب تنفيذ 4578 فحصًا بين التحاليل الطبية والأشعة.

جاءت هذه الجهود تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف مباشر من الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، الذي تابع سير العمل ميدانيًا داخل أقسام الطوارئ، وحرص على التنسيق الدقيق بين الفرق الطبية لضمان تقديم خدمة سريعة وعالية الجودة، مشددًا على الالتزام الكامل بأعلى معايير الرعاية خلال عطلة العيد.

وتُعد هذه النتائج ثمرة تنسيق وتفانٍ من إدارة المستشفيات، برئاسة الأساتذة نواب المدير التنفيذي، ومديري المستشفيات، ورؤساء الأقسام، حيث كان للأستاذ الدكتور أحمد ماهر، مدير مستشفى الطوارئ، دور محوري في تنظيم استقبال المرضى، وللدكتور محمد فتحي الشال، مدير العمليات، الذي قاد فرق التدخل الجراحي بكفاءة عالية. كذلك، أدار الدكتور أحمد محمود مستشفى النساء، حيث أظهرت الفرق الطبية سرعة استجابة ودقة في التعامل مع الحالات الطارئة.

كما تجلت الجهود المتميزة في مستشفى الأطفال التخصصي (أبو الريش الياباني) تحت إشراف الدكتورة رشا جمال، وفي طوارئ قصر العيني التعليمي الجديد بإدارة الدكتور إيهاب الشيحي. وبرزت الدكتورة نرمين حمدي في إدارة مركز السموم، بينما كان للدكتورة نسرين الغرباوي دور فاعل في متابعة المعامل، وللدكتور عمر معاوية في متابعة أداء مراكز الأشعة بمختلف المستشفيات.

ويثمّن البيان الدور المحوري الذي قامت به فرق التمريض والفنيين ومديرو معامل التحاليل ومراكز الأشعة، الذين استمروا في تقديم خدماتهم دون توقف، وبأعلى درجات الدقة والاحترافية، مما يعكس التزام مستشفيات جامعة القاهرة برسالتها في تقديم رعاية صحية متكاملة وآمنة في جميع الأوقات، لا سيما خلال المناسبات الرسمية.

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