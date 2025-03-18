الثلاثاء 18 مارس 2025
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حوادث

أول تحرك من النيابة بشأن حريق مستشفى أبو الريش

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 تحقق نيابة السيدة زينب الجزئية،  فى واقعة نشوب حريق داخل مستشفى أبو الريش بمنطقة السيدة زينب.

وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الحريق بعد السيطرة عليه لمعاينة الحادث ومعرفة أسباب الحريق، وكشف المعاينة الأولية عن نشوب حريق محدود فى مخلفات داخل منور المستشفى، وتم السيطرة عليه دون حدوث إصابات.

واستدعت النيابة الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق لمعرفة اسبابه، واستدعت المسؤولين بالمستشفى وشهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، وأمرت بحصر التليفات الناتجة عن الحريق.


كان رجال الحماية المدنية، تمكنوا من السيطرة على حريق محدود لمخلفات داخل منور لمستشفى أبو الريش، وانتقل رجال الحماية المدنية وتم إخماده، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كانت تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق بمستشفى أبو الريش، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن حريق محدود نشب في مخلفات داخل مستشفى ابو الريش، وتمكن رجال الحماية من محاصرة النيران قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وجار  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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