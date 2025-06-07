الفوائد الصحية لتناول "فاكهة اللحوم" في عيد الأضحى (فيديو)

مع حلول عيد الأضحى، يتجه الكثيرون لتناول اللحوم المختلفة، ولا يقتصر الأمر على اللحوم الحمراء فحسب، بل يمتد ليشمل ما يُعرف بـ"فاكهة اللحوم" أو "حلويات اللحوم"، وهي الأعضاء الداخلية للأضحية التي تُستهلك عادةً بكميات قليلة وربما مرة أو مرتين في العام.

وتلقي الدكتورة سحر عبد الجيد عبد العزيز، أستاذ التغذية التطبيقية بقسم الغذاء والتغذية بالمركز القومي للبحوث، الضوء على الفوائد الصحية لهذه الأجزاء، التي تشمل لحمة الرأس، الكبدة، الممبار، الكرشة، والرئة (الفشة)، مع التأكيد على أن الكرشة تعد الأكثر فائدة.

أهمية النظافة والطهي الجيد

شددت الدكتورة سحر على أهمية التنظيف الجيد للغاية لـ"حلويات اللحوم"، خاصة وأنها أعضاء داخلية كالأمعاء (مثل الكرشة والممبار والكبدة) التي قد تحتوي على كميات كبيرة من البكتيريا.

وأكدت على ضرورة طهيها جيدًا للغاية بعد التنظيف الشامل لضمان التخلص من هذه البكتيريا وجعلها آمنة للاستهلاك.

الكرشة، كنز من الفوائد

تعتبر الكرشة من الأجزاء الغنية بالعناصر الغذائية الهامة، حيث أوضحت الدكتورة سحر أنها تحتوي على أوميجا 3، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الكولاجين، الذي يعد السبب الرئيسي لسمكها وقوامها، ذلك إلى جانب مذاقها الجيد، خاصة عند إضافة الحمص لزيادة محتواها البروتيني، فإن الكرشة نفسها تحتوي على نفس نسبة البروتين الموجودة في اللحوم الحمراء.

فوائد الكبدة للأطفال والحوامل

تُعد الكبدة، باختلاف أنواعها (دواجن، جمال، أغنام)، ذات أهمية غذائية بالغة، لا سيما للأطفال، فهي غنية بالعديد من العناصر المعدنية المهمة، وعلى رأسها فيتامين ب12، الذي يتواجد فقط في البروتينات الحيوانية ويتركز بشكل كبير في الكبد. هذا الفيتامين حيوي للأعصاب، ولذلك يُنصح به بشدة للأطفال والسيدات الحوامل.

إضافة إلى ذلك، تحتوي الكبدة على عناصر مهمة أخرى مثل الزنك، المغنيسيوم، والسيلينيوم، وهذه العناصر مجتمعة تعود بفوائد جمة على الصحة الإنجابية للذكور، وصحة البشرة، والدورة الشهرية للسيدات، كما تساعد في مكافحة أنيميا نقص الحديد

ومع ذلك، نبهت الدكتورة سحر إلى عدم الإكثار في تناول الكبدة لمرضى الكلى.

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