محافظ دمياط يناقش تنظيم ومواعيد دخول سيارات البضائع إلى رأس البر

تطبيق تجريبي للقرار من أول حتى منتصف يونيو المقبل

عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا موسعًا مع عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، شمل محمد فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والعميد محمد التل، مدير إدارة المرور، واللواء وائل الشربيني، رئيس مدينة رأس البر، إلى جانب ممثلين عن المحال التجارية والمطاعم ومنافذ البيع بالمدينة، وذلك لمناقشة تنظيم دخول سيارات نقل البضائع إلى رأس البر.

التوقيتات الجديدة لحركة سيارات النقل

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على السماح بدخول سيارات البضائع إلى المدينة على مدار اليوم، مع استثناء الفترة من الساعة 10 مساءً حتى 6 صباحًا، وذلك للحد من الازدحام المروري والحفاظ على البنية التحتية للطرق. كما تقرر حظر مرور هذه السيارات بشارع بورسعيد، وتحديد مسارات بديلة داخلية لحركتها.

ومن المقرر تنفيذ القرار بشكل تجريبي بدءًا من 1 يونيو وحتى 15 يونيو المقبل، تمهيدًا للتقييم النهائي.

محافظ دمياط يجتمع مع عدد من القيادات التنفيذية والأمنية



مراعاة احتياجات التجار وتجار المواد الغذائية

استمع المحافظ خلال الاجتماع إلى آراء وملاحظات أصحاب المحال التجارية، خاصةً المخابز وتجار السلع الغذائية، الذين طالبوا بمرونة تسمح بوصول البضائع في التوقيتات المناسبة لضمان استمرار تقديم الخدمات دون تأثر.

مشروعات لتوسعة الطرق وتطوير البنية التحتية



وأكد المحافظ أن المحافظة بصدد تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الطرق، على رأسها مشروع توسعة وازدواج طريق رأس البر الغربي، بما يستوعب الكثافة المرورية المتزايدة ويعزز انسيابية الحركة داخل المدينة.

رؤية مستقبلية لتحقيق التوازن بين الانسياب المروري والخدمة التجارية



اختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن القرار يأتي في إطار الحرص على المصلحة العامة، وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين والتجار، مع مراعاة الشكل الحضاري للمدينة، مؤكدًا أن التجربة قابلة للتعديل وفق ما تظهره نتائج التطبيق التجريبي، ووفق رؤية شاملة لتحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة لزوار وسكان رأس البر.

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