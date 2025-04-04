الجمعة 04 أبريل 2025
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استيراد 14 طن زيت طعام وفول وقمح عبر ميناء دمياط

ميناء دمياط.. ڤيتو
ميناء دمياط.. ڤيتو

أعلنت هيئة ميناء دمياط بيانًا عن حركة السفن والنقل داخل الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء تسع سفن جديدة، في حين غادرت ثماني سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الميناء إلى 33 سفينة.

حركة الصادرات من البضائع العامة

 

وسجلت حركة الصادرات من البضائع العامة نشاطًا ملحوظًا، حيث تم تصدير نحو 44 ألفًا و123 طنًا، شملت 6 آلاف و351 طنًا من الكلينكر، و15 ألفًا و250 طنًا من اليوريا، و7 آلاف و132 طنًا من الجبس المعبأ، إلى جانب 4 آلاف و930 طنًا من الرمل، و10 آلاف و460 طنًا من البضائع المتنوعة.

 

 

 

إجمالي الوارد من البضائع العامة

 

 

وفي المقابل، بلغ إجمالي الوارد من البضائع العامة 35 ألفًا و432 طنًا، تضمنت شحنات من الحديد بكمية بلغت 12 ألفًا و256 طنًا، و2,100 طن من الأبلاكاش، و5,200 طن من الذرة، بالإضافة إلى 2,100 طن من الخردة، و4,300 طن من زيت الطعام، و6,500 طن من الفول، و2,976 طنًا من القمح.

وأشار  بيان الهيئة  إلى أن رصيد القمح داخل صومعة الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام بلغ 131 ألفًا و974 طنًا، في حين سجلت مخازن القطاع الخاص بالميناء 56 ألفًا و72 طنًا من القمح.

كما غادر الميناء قطاران محملان بإجمالي 2,512 طنًا من القمح متجهين إلى صوامع شبرا والقليوبية، بينما شهدت ساحات الميناء تداولًا مكثفًا في حركة الشاحنات التي سجلت 4,477 حركة دخول وخروج خلال نفس الفترة.

 

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