تداول 35 سفينة بميناء دمياط خلال 24 ساعة منها سفينة الحاويات العملاقة LUDWIGSHAFEN EXPRESS

أعلنت هيئة ميناء دمياط اليوم الأحد بيانًا عن حركة السفن والنقل جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن.

وغادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها سفينة الحاويات العملاقة ( LUDWIGSHAFEN EXPRESS ) التابعة للخط الملاحي العالمي ( Hapag-Lloyd ) والتي ترفع علم ألمانيا والقادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 48 م ويصل غاطسها إلى 15.50 م.

يأتي ذلك تأكيدًا على جاهزية محطات الميناء وحرفيه أطقم الوحدات البحرية ومرشدين الهيئة لاستقبال السفن العملاقة ذات الغاطس الكبير.

حركة الصادر من البضائع العامة



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30767 طن تشمل: 6785 طن يوريا و2000 طن أسمنت معبأ و3350 طن كلينكر و3400 طن علف بنجر و15232 طن بضائع متنوعة.

ميناء دمياط

حركة الوارد من البضائع العامة



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45562 طن تشمل: 7500 طن ذرة و4268 طن قمح و765 طن خشب زان و7598 طن حديد و9431 طن فول و9000 طن فول صويا و7000 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1050 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 200 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3688 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119686 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 68064 طنًا.



كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1304 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5402 حركة.



وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الإيطالي بعد ان قامت بتفريغ عدد 16 حاوية وعدد 46 تريلا فارغة ومملوءة و10 مافي مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 1189 طن، كما قامت بتحميل عدد 5 أتوبيسات و47 حاوية وعدد 30 تريلا و10 مافي مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات وفواكه ومنسوجات وقطع غيار ضفائر سيارات بإجمالي وزن 1659 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – بولندا – المجر – اسبانيا – فرنسا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.