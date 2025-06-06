الجمعة 06 يونيو 2025
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أخبار مصر

التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأسواق خلال إجازة العيد وتشديد الرقابة على الأسعار

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين
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 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة سير الأنشطة التموينية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرصها على ضمان انتظام العمل وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتابع بشكل لحظي مع غرف العمليات الفرعية في مديريات التموين بجميع المحافظات، لضمان انسيابية العمل وتوافر السلع دون انقطاع.

 

وشدد فاروق على تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة الإجازة، لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر، بالتنسيق مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وكافة الجهات الرقابية المعنية.

كما أوضح الوزير أن المجمعات الاستهلاكية ستواصل عملها طوال أيام العيد، مع الاستمرار في ضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، ضمن خطة الوزارة لتأمين احتياجات الأسر المصرية خلال فترة العيد.

وأكد كذلك على توافر أرصدة كافية من السلع الأساسية بالمنافذ التموينية، واستمرار صرف المقررات التموينية دون تأخير.

وأشار الوزير إلى أن غرفة العمليات المركزية تتلقى تقارير دورية من المديريات، للتعامل السريع مع أي شكاوى أو طوارئ قد تظهر خلال الإجازة، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تموينية عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

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