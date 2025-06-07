غرق طفل داخل حمام سباحة خاص بطنطا

لقى طفل مصرعه غرقًا داخل حمام سباحة خاص بقرية شوني التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، أثناء لهوه فرحا بعيد الأضحى.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت بلاغًا من نقطة شرطة شوني، يفيد بسقوط طفل داخل حمام سباحة مملوك لأحد المواطنين بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت قوة من المباحث الجنائية بمركز شرطة طنطا، بقيادة الرائد محمد العسال، إلى موقع الحادث، يرافقها عدد من رجال الشرطة وسيارة إسعاف.

وتبين من الفحص أن الطفل يُدعى "عبادة ح. ع. ن"، ويبلغ من العمر 10 سنوات، وقد فارق الحياة غرقًا داخل حمام السباحة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة بدقة، كما تم التصريح بدفن الجثمان بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وتجري الجهات الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة ما إذا كان هناك إهمال أو تقصير أدى إلى وقوع الحادث.

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