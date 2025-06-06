ركوب الخيل.. أبرز مظاهر احتفالات المواطنين بعيد الأضحى فى الغربية (فيديو)

شهدت محافظة الغربية خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك أجواءً احتفالية مبهجة، كان أبرزها مشاهد ركوب الخيل التي اجتذبت أنظار المواطنين، خاصة في القرى والمراكز الريفية، حيث تحولت الساحات والشوارع إلى كرنفالات شعبية عفوية تعبّر عن الفرحة بالعيد.

فمنذ الساعات الأولى من صباح يوم العيد، وبعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك رصدت عدسة “ڤيتو” بمدينة زفتي احتشاد الأطفال والشباب في الساحات العامة والميادين وعلى كورنيش النيل فرع دمياط مرتدين ملابس العيد الجديدة، وظهرت مواكب الخيول العربية الأصيلة تجوب الشوارع وسط زغاريد النساء وهتافات الفرح وقد حرص العديد من الأهالي على تزيين خيولهم بالأشرطة الملونة والإكسسوارات التراثية في مشهد يعكس أصالة وتاريخ ركوب الخيل في الريف المصري.

وأكد عدد من المشاركين أن هذه العادة تتكرر سنويًا في مثل هذه المناسبات، معتبرين أن ركوب الخيل جزء لا يتجزأ من تراث محافظة الغربية ووسيلة للتعبير عن الفرحة بطريقة مميزة تجذب الكبار والصغار على حد سواء.

يقول الحاج عبد الرحمن أحد مُلاك الخيول في مركز زفتي: "ركوب الخيل في العيد عادة متجذرة عندنا من أيام الأجداد بنجهز الخيل قبل العيد بأسبوع وننزل بيها نحتفل في الشوارع ونفرّح الأطفال".

في السياق نفسه، حرصت بعض الأسر على اصطحاب أطفالها لالتقاط الصور التذكارية بجوار الخيول المزينة فيما قدم عدد من فرسان الخيل عروضًا استعراضية وسط تصفيق الحضور مما أضفى أجواء احتفالية مميزة على مظاهر العيد.

من جانبها كثّفت الأجهزة الأمنية تواجدها في محيط مناطق التجمعات لضمان سلامة المحتفلين وتنظيم حركة المرور فيما أبدى المواطنون ارتياحهم للتنظيم والانضباط الذي ساد خلال الفعاليات.

تبقى مظاهر الاحتفال بركوب الخيل في عيد الأضحى بالغربية دليلًا حيًا على ارتباط الناس بعاداتهم وتقاليدهم التي تضيء أيام العيد بنكهة فريدة، تجمع بين التراث والفرح الشعبية.

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