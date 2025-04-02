توافد المواطنين على الألعاب الترفيهية والفقرات الغنائية بمراكز الشباب بالدقهلية

شهدت مراكز الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، إقبال آلاف من النشء والشباب والرواد والمواطنين بمراكز الشباب المنتشره على مستوى 19 إدارة فرعية بمحافظة الدقهلية، فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، مرددين شعار المبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب"، وارتسمت البسمه والفرحة على وجوه المترددين على مراكز الشباب مستمتعين بكافة الأنشطة والفعاليات والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب.

آلاف المواطنين يتوافدون علي مراكز الشباب بالدقهلية فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك

أشادت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، بمبادرة العيد احلى بمراكز الشباب بمحافظة الدقهلية، كما ثمنت دور وزارة الشباب والرياضة، فى توفير كافة الإمكانيات المتاحة داخل مراكز الشباب لتقديم كافة الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية للنشء والشباب والرواد والمواطنين، إيمانًا منها بالدور الكبير الذي تلعبه مراكز الشباب فى جذب النشء والشباب، ورسم البسمة والفرحة على وجوه المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع استمرار عمل غرفة العمليات المركزية لمتابعة تنفيذ فعاليات مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب.

تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب

جاءت مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب"، فى إطار توجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وفتح أبواب مراكز الشباب أمام المواطنين مجانا، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فى إطار الدور المجتمعي الذي تتبناه وزارة الشباب والرياضة.

تضمنت الاحتفالية فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، فقرات فنية غنائية، وعروض لفرق التنورة، وعروض سحرية جذبت انتباه النشء والشباب والرواد داخل مراكز الشباب، بالإضافة إلى الاستمتاع بالنزول لحمامات السباحة، وممارسة السباحة والألعاب المائية، كما تم توزيع الهدايا المجانية على المشاركين في فعاليات اليوم الرابع بجميع مراكز الشباب، يتخلل ذلك ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

تنفيذ مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب

الجدير بالذكر أن تنفيذ مبادرة " العيد احلى بمراكز الشباب"، يأتي للعام الرابع على التوالي فى ضوء استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي طالب برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب فى إطار التجهيزات لاستقبال المواطنين والشباب خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأصبحت مراكز الشباب الوجهة المفضلة للأسرة المصرية خلال أيام عيد الفطر المبارك من خلال وجود كافة الخدمات والأنشطة والمكان الذي أصبحت الأسرة المصرية تشعر بالأمان على أبناءها وهم داخل مراكز الشباب يمارسون الأنشطة والفعاليات والبرامج.

يأتي تنفيذ مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب الدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، ومتابعة عصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب.

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