السبت 07 يونيو 2025
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رياضة

إمام عاشور: متحمس للمشاركة في كأس العالم للأندية ومستعد لمواجهة ميسي

إمام عاشور
إمام عاشور

 أكد  إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حماسه الكبير للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، معبرًا عن أمله في إسعاد جماهير القلعة الحمراء.

وقال عاشور في  تصريحاته عبر الموقع الرسمي للفيفا : "أنا متحمس للغاية لخوض هذه البطولة المهمة، ونتمنى أن نتمكن من إدخال البهجة إلى قلوب جماهيرنا الغالية".

وعن مواجهة ميسي قال لاعب الأهلي:" بلا شك، أنا متحمس جدًا لمواجهة أفضل لاعب في العالم، وواثق تماما من قدرة فريقنا على تقديم أداء يليق باسم الأهلي وتاريخه الكبير".

وأشار عاشور إلى أهمية دعم الجماهير قائلا: "نتطلع بشدة إلى حضور ودعم جماهيرنا في الولايات المتحدة الأمريكية، فوجودهم يمنحنا القوه، وبدونهم تفقد المباريات جزءًا كبيرًا من معناها".

واختتم اللاعب حديثه قائلا: “نحتاج لدعم الجماهير وان يكونو بجانبنا كما عهدناهم دائم في جميع المباريات والبطولات التي نشارك بها”. 

 

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق باتشوكا المكسيكي وديا، استعدادا للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

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ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 9 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

 وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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