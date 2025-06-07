المعاينة الأولية لحريق كنيسة العذراء بإسنا في الأقصر: ماس كهربائي وراء الحادث

كشفت المعاينة الأولية فى حريق كنسية العذراء مريم بإسنا في الأقصر، أن ماسًا كهربائيًا وتسريبًا في غاز الفريون من وحدات التكييف، قد يكونا وراء الحادث، أعقبه انفجار أنبوبة البوتجاز داخل المطبخ بالطابق الثالث، فيما باشرت جهات التحقيق عملها للوقوف على الأسباب الدقيقة للحريق.

حريق كنيسة العذراء مريم بإسنا

نجحت قوات الحماية المدنية بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، في السيطرة على حريق محدود نشب داخل مخزن أعلى سطح كنيسة السيدة العذراء بمدينة إسنا جنوب المحافظة، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع النيران في أعلى سطح الكنيسة بأحد المخازن، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، حيث جرت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي أجزاء المبنى.

وأفادت مصادر مطلعة أن الحريق كان محدودًا، واقتصر على بعض التلفيات البسيطة في إحدى الغرف الجانبية بالسطح، مشيرة إلى أن سرعة استجابة قوات الحماية المدنية حال دون تفاقم الموقف، كما التهم بعض الأجهزة الكهربائية.

وأشاد عدد من أهالي المنطقة بسرعة تدخل قوات الحماية المدنية، التي وصلت في غضون دقائق من تلقي البلاغ، مؤكدين على ضرورة إجراء صيانة دورية لأنظمة الكهرباء داخل دور العبادة، وتوفير وسائل الأمان والسلامة اللازمة.

هذا وتواصل الأجهزة الأمنية تأمين محيط الكنيسة، لحين انتهاء المعاينات الفنية واستقرار الأوضاع بشكل كامل.

حريق كنسية العذراء في إسنا بالأقصر

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