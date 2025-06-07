السبت 07 يونيو 2025
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رياضة

بعد تراجعه عن الاعتزال، أرقام شيكابالا في موسم 2024-2025

شيكابالا
شيكابالا

 أخطر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، إدارة النادي برغبته في الاستمرار مع الفريق لموسم إضافي، وعدم الاعتزال بنهاية الموسم الجاري كما أعلن اللاعب سابقا.

وأكد اللاعب أنه ملتزم بعقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويطمح في مواصلة مشواره مع الفريق حتى نهاية التعاقد.

وفي السطور التالية نعرض أرقام شيكابالا مع الزمالك في الموسم الحالي بعد تراجعه عن الاعتزال:

أرقام شيكابالا في موسم 2024-2025

خاض شيكابالا 17 مباراة مع الزمالك في الموسم المنقضي بجميع البطولات بواقع 393 دقيقة.

وخلال الـ 17 مباراة سجل شيكابالا هدفا وصنع هدفين وحقق لقب كأس مصر.

وغاب شيكابالا عن عدد كبير من مباريات الزمالك في الموسم المنقضي بسبب الإصابة.

 

رغبة في إنهاء المشوار داخل المستطيل الأخضر

شيكابالا، البالغ من العمر 39 عامًا، أبدى حماسًا كبيرًا لمواصلة اللعب والمساهمة في دعم الفريق، مشيرًا إلى أنه يشعر بقدرته البدنية والفنية على العطاء لموسم آخر، على أن يكون هذا الموسم هو الأخير له قبل إعلان الاعتزال رسميًا.

ساهم في التتويج بكأس مصر

وكان شيكابالا قد لعب دورًا محوريًا في تتويج الزمالك ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية.

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الزمالك يرحب ويُعد لتكريم خاص

من جانبها، رحّبت إدارة الزمالك بقرار اللاعب، وتعتزم تنظيم تكريم خاص له بنهاية الموسم المقبل، تقديرًا لمشواره الطويل مع القلعة البيضاء، ومسيرته التي ارتبطت بتاريخ وإنجازات النادي.

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