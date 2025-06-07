الزمالك الأكثر تتويجًا بكأس مصر منذ عام 2000.. 29 لقبًا في خزائن الأبيض.. منسي يسجل في الدقيقة 78.. والتاريخ يعيد نفسه في النهائي

نجح نادي الزمالك في تعزيز مكانته التاريخية بالفوز بكأس مصر لموسم 2024-2025، ليضيف البطولة رقم 29 إلى خزائنه، ويؤكد تفوقه المحلي في واحدة من أعرق المسابقات الكروية في مصر.

الفوز جاء على حساب بيراميدز، ليعيد للأذهان ذكريات تفوق الأبيض في النهائي ذاته موسم 2018-2019، حين فاز بثلاثية نظيفة.

الرقم القياسي في القرن الحادي والعشرين

بهذا التتويج، أصبح الزمالك هو الفريق الأكثر فوزًا بكأس مصر خلال القرن الحادي والعشرين، بعدما رفع رصيده إلى 10 بطولات منذ عام 2000، متفوقًا على كل منافسيه في هذا الإطار الزمني.

هذا التفوق الرقمي يعكس استمرارية الزمالك في المنافسة رغم كل التحديات.

النهائي الثاني أمام بيراميدز.. والنتيجة ذاتها

للمرة الثانية في تاريخه، يواجه الزمالك فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر، وللمرة الثانية يخرج الأبيض منتصرًا، صحيح أن النتيجة لم تكن هذه المرة بثلاثية نظيفة، لكنها جاءت درامية بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي واللجوء إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت مجددًا لأبناء ميت عقبة.

منسي.. هدف بالتوقيت نفسه والسيناريو يعيد نفسه

المثير في تفاصيل اللقاء أن ناصر منسي أحرز هدف الزمالك في الدقيقة 78، وهي الدقيقة ذاتها التي سجل فيها أيضًا في نهائي كأس السوبر الأفريقي مطلع الموسم أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والأكثر غرابة، أن المباراتين انتهتا بنفس النتيجة (1-1) وفاز بهما الزمالك بركلات الترجيح.

منسي واصل كتابة اسمه في تاريخ النهائيات، إذ أنه سبق وسجل هدفًا مع طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي كأس مصر موسم 2019-2020، والذي انتهى أيضًا بالتعادل 1-1 ثم الفوز بركلات الترجيح.

منسي.. عقدة بيراميدز في الكأس

هدف منسي في نهائي هذا الموسم ليس الأول له في مرمى بيراميدز في كأس مصر.

ففي نصف نهائي موسم 2022-2023، سجل أيضًا في مباراة انتهت بالتعادل 3-3، وابتسمت فيها ركلات الترجيح للزمالك، ليكون منسي قد زار شباك بيراميدز مرتين في مباراتين بكأس مصر، وساهم في تأهل فريقه في كلتيهما.

شيكابالا.. أسطورة النهائيات البيضاء

القائد محمود عبد الرازق شيكابالا واصل ترسيخ أسطورته البيضاء، بخوضه النهائي الثامن في مسيرته مع الزمالك، ليعادل رقم علاء الحامولي كأكثر اللاعبين مشاركة في نهائيات الكأس مع الزمالك، ليس هذا فقط، بل إن شيكابالا أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في النهائيات على مستوى البطولة في القرن الحادي والعشرين.

ما يميز شيكابالا أيضًا أنه خاض النهائيات في 8 مواسم مختلفة، محققًا رقمًا قياسيًا فريدًا، تجاوز به الحامولي الذي لعب نهائيات الكأس في 7 مواسم متفرقة، منها نهائي أعيد في موسم 1957-1958.

الزمالك.. موسم بدأ وانتهى بالألقاب

تتويج الزمالك بكأس مصر جاء كتتويج لموسم مثير، بدأه الفريق برفع كأس السوبر الأفريقي، وأنهاه برفع كأس مصر، وبين اللقبين، انتصارات ودراما وركلات ترجيح وأبطال جدد، ليثبت الزمالك أنه لا يزال حاضرًا في قلب المنافسة، وجاهز دائمًا لكتابة التاريخ.

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