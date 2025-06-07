رفع 430 طن قمامة في الدقهلية خلال أيام العيد (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، أعمال منظومة النظافة بالمنطقة المركزية بمدينتي المنصورة وطلخا، لرفع المخلفات البلدية وتراكمات وتجمعات القمامة، وفقا لخطة العمل في منظومة النظافة بالمدينة، خلال أيام عيد الأضحى.

حملات نظافة مكثفة بالمنصورة

وأكد ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للشوارع والميادين في مختلف المناطق بالمدينة، وفي جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

أعمال منظومة النظافة اليومية لا تتوقف خلال الأعياد والإجازات الرسمية

وأوضح محافظ الدقهلية أن أعمال منظومة النظافة اليومية لا تتوقف خلال الأعياد والإجازات الرسمية، وتضم 3 ورديات تعمل على مدار اليوم، بالإضافة إلى وجود 4 شركات نظافة تعمل في جمع وكنس الأتربة بالشوارع، وأن منظومة النظافة تعمل على مدار اليوم خلال أيام العيد، وأن شركات النظافة تعمل بكامل طاقتها في كنس الشوارع وجمع القمامة على مدار الساعة في جميع شوارع المدينة.

رفع 430 طنا خلال ورديات النهار، ونقلها إلى مصنع التدوير

من جانبه، أشار محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، أن الحملة قامت برفع جميع تجمعات وتراكمات القمامة على مستوى المنطقة المركزية، وتم رفع 430 طنا خلال ورديات النهار، ونقلها إلى مصنع التدوير بسندوب، وتستأنف أعمال النظافة خلال الوردية المسائية، هذا إلى جانب استمرار متابعة أعمال تقليم الأشجار، وري الحدائق، في شوارع مدينتي المنصورة وطلخا.

وأوضح محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة أنه تم ري الحدائق والمتنزهات والجزر الوسطى بكافة الشوارع الرئيسية بالحي، وتقليم الأشجار بالجزر الوسطى، شملت شارع الجمهورية والمشاية وعبد السلام عارف، وكنس الأتربة من الشوارع بالاستعانة بشركات النظافة، التي تعمل على مدار ثلاث ورديات لكنس الأتربة ورفع أي مخلفات، بالإضافة إلى عمل السيارات المكنسية بالشوارع الرئيسية بالحي، فضلا عن قص الحشائش بالحدائق العامة والجزر الوسطى بنطاق الحي.

وأشار الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة أنه قامت السيارات المكنسية بكنس الأتربة من شوارع الحي وشملت شارع الجيش وقناة السويس والجمهورية وسعد زغلول، وتم جمع ونقل المخلفات، ويتم تقديم الخدمات على ثلاث ورديات على مدار 24 ساعة.

أما في مدينة طلخا قال إسلام النجار رئيس المدينة إن ورديات النظافة تقوم على مدار اليوم برفع تجمعات القمامة بشوارع المدينة حسب منظومة النظافة المعمول بها، وقامت المكنسيات بكنس شوارع صلاح سالم، والنوادي، وشارع البحر الأعظم لرفع الأتربة من جوانب هذه الشوارع.

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