الجمعة 06 يونيو 2025
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محافظات

انتشار سيارات الإسعاف ورجال المرور بشوارع المنصورة قبل بدء صلاة عيد الأضحى (صور)

انتشار سيارات الإسعاف
انتشار سيارات الإسعاف ورجال المرور بشوارع المنصورة، فيتو

انتشرت سيارات الإسعاف ورجال المرور بشوارع المنصورة في محافظة الدقهلية منذ قليل، قبل بدء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتيسير حركة المرور ومنع التكدس والحفاظ على سلامة المواطنين.

 

خطة صحة الدقهلية في عيد الأضحى 

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الدقهلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية على مستوى المحافظة، تزامنًا مع إجازة  عيد الأضحى المبارك، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة وعلى مدار الساعة.

وكيل صحة الدقهلية يعلن: خطة طوارئ شاملة وحملات رقابية مكثفة خلال العيد

وشدد "مدكور" على تكثيف المرور الدوري على المستشفيات ومتابعة انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، مع تأكيد  حضور الأطقم الطبية والتمريضية طوال 24 ساعة، لضمان التعامل الفوري مع الحالات الطارئة. 

كما وجه بمراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية بمخزن الأزمات والكوارث، والتأكد من توافرها بكميات كافية لتغطية أية احتياجات طارئة.

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خطة طوارئ شاملة وحملات رقابية مكثفة خلال العيد بصحة الدقلهية، فيتو

تأمين احتياطي كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته

وأكد وكيل صحة الدقهلية أهمية تأمين احتياطي كافٍ من أكياس الدم ومشتقاته، بالتنسيق مع بنك الدم الرئيسي، لضمان سرعة التصرف في الحالات الحرجة، إلى جانب متابعة كفاءة مولدات الكهرباء ومخزون الوقود اللازم لتشغيلها، والتأكد من توافر الأكسجين الطبي بجميع المنشآت الصحية دون انقطاع.
 

تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية

وفى إطار جهود الوقاية، وجّه "مدكور" بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، خاصة الفنادق والمطاعم والعائمات والنوادي والمتنزهات والكافيهات ومحال الحلويات، بالإضافة إلى سلاسل السوبر ماركت والباعة الجائلين، لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية المتداولة. كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مواد غذائية يُشتبه في عدم صلاحيتها أو مجهولة المصدر.

 

انتشار فرق التأمين الطبي والتوعية الصحية في أماكن التجمعات

وأشار إلى انتشار فرق التأمين الطبي والتوعية الصحية في أماكن التجمعات والمتنزهات العامة لتقديم الخدمات الفورية للمواطنين، فضلًا عن تكثيف أعمال فرق مكافحة نواقل الأمراض؛ لمنع انتشار أي أمراض معدية والحفاظ على الصحة العامة خلال أيام العيد.

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