السبت 07 يونيو 2025
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محافظات

الشخصيات الكرتونية وحمامات السباحة، أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في مراكز الشباب بالقليوبية (صور)

احتفالات الشباب والرياضة
احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية ثان ايام العيد،فيتو

استمرت الاحتفالات بـ عيد الاضحي المبارك في ثاني أيام العيد داخل مراكز الشباب والرياضة بمحافظة القليوبية،التي شهدت احتفالات بالشخصيات الكرتونية للاطفال والاقبال الكبير علي حمامات السباحة.

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ونظمت مديرية  الشباب والرياضة بالقليوبية  بمراكز شباب القليوبية مبادرة "يوم الخير" والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، على مستوى مراكز الشباب، وذلك في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتعكس المبادرة الدور المجتمعي المتنامي الذي تقوم به مراكز الشباب، والتي لم تعد مجرد أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية فقط، بل أصبحت مراكز خدمة مجتمعية تُسهم بشكل فعّال في تلبية احتياجات المواطنين.

تتضمن فعاليات المبادرة تنظيم معارض للملابس داخل مراكز الشباب، يتم من خلالها توزيع الملابس مجانًا على المواطنين، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ويتم التنفيذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي  وزير الشباب والرياضة،والمهندس أيمن عطية  محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور وليد فرماوي  مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية،وتحت إشراف الدكتور ناصر تكفة  مدير إدارة الشباب.

وتأتي هذه المبادرة في إطار إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لترسيخ دور مراكز الشباب كمؤسسات خدمية مجتمعية، تُعزز من قيم التضامن والتكافل الاجتماعي.

احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية ثان ايام العيد،فيتو
احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية ثان ايام العيد،فيتو
احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية ثان ايام العيد،فيتو
احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية ثان ايام العيد،فيتو
احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية ثان ايام العيد،فيتو
احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية ثان ايام العيد،فيتو
احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية ثان ايام العيد،فيتو
احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية ثان ايام العيد،فيتو
احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية ثان ايام العيد،فيتو
احتفالات الشباب والرياضة بالقليوبية ثان ايام العيد،فيتو

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