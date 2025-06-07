محظورات على الحجاج خلال العودة من الحج بالمطارات

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، بعد عيد الأضحي في نقل ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج.

وناشدت الشركة الحجاج بمجموعة من التعليمات الهامة خلال العودة من الحج.

الالتزام بمواعيد عودتهم المحددة بتذاكر السفر وضرورة التواجد قبل إقلاع رحلاتهم بـ8 ساعات بمدينة الحجاج بمطار جدة وقبل الإقلاع بـ6 ساعات بمطار المدينة المنورة.

الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، ويُسمح للحاج باصطحاب حقيبتين فقط لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد لا يزيد وزنها عن 8 كليوجرامات وما يزيد عن ذلك يترتب عليه تحصيل رسوم الوزن الزائد نقدًا.

وصرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن موسم سفر الحجاج شهد تنسيقًا مكثفًا بين جميع الجهات العاملة بمطار القاهرة.

تخصيص غرفة عمليات لمتابعة حركة الرحلات

وقد تم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة حركة الرحلات وضمان سرعة الاستجابة لأي استفسارات أو احتياجات قد تطرأ لضيوف الرحمن، مما ساهم في تسيير الرحلات دون معوقات وانعكس إيجابًا على تجربة سفر الحجاج.

وأضاف المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن مطار القاهرة قد استعد لعودة الحجاج بعد أداء فريضة الحج.

كما وجه الشكر لكل العاملين بالمطار لقيامهم بعملهم على أكمل وجه لإنجاح الموسم هذا العام، متمنيًا دوام النجاح خلال عودة الحجاج إلى أرض الوطن.

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