السبت 07 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محظورات على الحجاج خلال العودة من الحج بالمطارات

حجاج بيت الله الحرام،
حجاج بيت الله الحرام، فيتو

تبدأ الشركة الوطنية مصر للطيران، بعد عيد الأضحي في نقل ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن بعد أداء فريضة الحج.

 

وناشدت الشركة الحجاج بمجموعة من التعليمات الهامة خلال العودة من الحج. 

 الالتزام بمواعيد عودتهم المحددة بتذاكر السفر وضرورة التواجد قبل إقلاع رحلاتهم بـ8 ساعات بمدينة الحجاج بمطار جدة وقبل الإقلاع بـ6 ساعات بمطار المدينة المنورة.

الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، ويُسمح للحاج باصطحاب حقيبتين فقط لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم وحقيبة يد لا يزيد وزنها عن 8 كليوجرامات وما يزيد عن ذلك يترتب عليه تحصيل رسوم الوزن الزائد نقدًا.

 

وصرح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن موسم سفر الحجاج شهد تنسيقًا مكثفًا بين جميع الجهات العاملة بمطار القاهرة. 

تخصيص غرفة عمليات لمتابعة حركة الرحلات

وقد تم تخصيص غرفة عمليات لمتابعة حركة الرحلات وضمان سرعة الاستجابة لأي استفسارات أو احتياجات قد تطرأ لضيوف الرحمن، مما ساهم في تسيير الرحلات دون معوقات وانعكس إيجابًا على تجربة سفر الحجاج.

وأضاف المحاسب مجدي إسحق عازر، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن مطار القاهرة قد استعد لعودة الحجاج بعد أداء فريضة الحج. 

كما وجه الشكر لكل العاملين بالمطار لقيامهم بعملهم على أكمل وجه لإنجاح الموسم هذا العام، متمنيًا دوام النجاح خلال عودة الحجاج إلى أرض الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر للطيران الاراضي المقدسة اداء فريضة الحج الحجاج الشركة المصرية القابضة للمطارات الشركة الوطنية مصر للطيران تذاكر السفر رسوم الوزن الزائد شركة ميناء القاهرة الجوي ضيوف الرحمن عودة الحجاج فريضة الحج

مواد متعلقة

البحوث البيطرية تكشف عن الخطوات السليمة للتعامل مع لحوم الأضاحي بعد الذبح مباشرة (فيديو)

مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلاته من براغ

مطار القاهرة يختتم موسم سفر الحجاج

رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في عدد من الكليات

وزير الطيران يلتقي وفدا من مسئولى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

رئيس القابضة لمصر للطيران يشارك بأعمال الجمعية العامة للاتحاد الدولي للنقل الجوي

أبرزها الجينوم المصري، حصاد مشاريع أكاديمية البحث العلمي خلال 2024-2025

لموسم حج صحي، 8 نصائح مهمة من القومي للبحوث لمقاومة نقص المياه والأملاح بالجسم

الأكثر قراءة

الزمالك يرد على صفقة زيزو بالتفاوض مع نجم الأهلي في الموسم الجديد

مطالب بعدم إذاعة أذان الفجر في الميكروفونات، ورد قوي من عالم أزهري

7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى السبت و3 أسباب وراء اختلاف الموعد

تراجع جديد لأسعار الذهب فى الصاغة (آخر تحديث)

أسعار الفراخ اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى

أخبار مصر: زيزو يكشف تفاصيل صادمة عن علاقته بالزمالك، جبروت امرأة يهز قنا، زوجة مطرب شهير تستغيث على الهواء، الأرصاد تحذر

إنشاء الجامعات الأهلية وقرارات رئاسية مهمة، آخر إنجازات الدولة في تطوير التعليم الجامعي

8 نصائح من القومي للبحوث لتجنب مخاطر اللحوم في عيد الأضحى

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

تراجع أسعار الفضة في ثانى أيام عيد الأضحى

تراجع جديد لأسعار الذهب فى الصاغة (آخر تحديث)

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام في مشوار أحمد سيد زيزو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضلها والأعمال المستحبة فيها، كل ما تريد معرفته عن أيام التشريق

مطالب بعدم إذاعة أذان الفجر في الميكروفونات، ورد قوي من عالم أزهري

لو فاتك حج هذا العام، عمل بسيط يعادل ثواب الفريضة مع العمرة

المزيد
الجريدة الرسمية