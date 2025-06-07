السبت 07 يونيو 2025
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8 نصائح من القومي للبحوث لتجنب مخاطر اللحوم في عيد الأضحى

اللحوم في العيد
اللحوم في العيد

تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نشر نصائح للمواطنين لتناول اللحوم في العيد، ويأتي ذلك في إطار مبادرة "العلم والمجتمع" التي يُطلقها المركز القومي للبحوث لنشر التوعية الصحية والغذائية المبنية على أساس علمي.

ويأتي ذلك تحت إشراف الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتقديم مجموعة من الإرشادات الغذائية المهمة لقضاء عيد أضحى صحي وآمن.

وأوضحت الدكتور رحاب أشرف محمد – قسم الكيمياء الحيوية الطبية، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، المركز القومي للبحوث – أبرز النصائح التي يجب مراعاتها خلال عيد الأضحى، خاصة مع الإكثار من تناول اللحوم والأطعمة الدسمة، وتشمل:

  1. تجنب تناول اللحوم المقلية واستبدالها باللحوم المسلوقة.
  2. تجنب النوم بعد الأكل مباشرة، ويفضل ممارسة رياضة خفيفة أو المشي.
  3. تجنب الفواكه المحتوية على سكر الفركتوز لمرضى السكري والكلى.
  4. تجنب الشوي على الفحم والاعتماد على السلق أو التسوية بالخضروات.
  5. إضافة النشويات من الخضروات والاعتدال في تناول البقوليات المجففة.
  6. تناول الشاي الأخضر بعد الوجبات لتعزيز معدل الحرق.
  7. التقليل من تناول الحلوى واستبدالها بالفواكه الغنية بالألياف.
  8. تجنب استخدام سكر الدايت (الفراكتوز) بعد الوجبات الدسمة.

 

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