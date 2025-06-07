السبت 07 يونيو 2025
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محافظات

حملات نظافة مكثفة بشوارع الدقهلية في ثاني أيام عيد الأضحى

حملات نظافة بالدقهلية
حملات نظافة بالدقهلية ثاني يوم العيد، فيتو

شنت الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية حملات نظافة مكثفة في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية  الحفاظ على النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذا لتعليمات محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا بتكثيف حملات النظافة بنطاق الوحدات المحلية القروية خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

حملات موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات

وتم تنفيذ حملات موسعة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات، خاصة في محيط المساجد، ومناطق التجمعات،  بالإضافة إلى المرور على مداخل ومخارج القرى،كما تم الدفع بمعدات وعمال النظافة لضمان بيئة صحية وآمنة للمواطنين خلال أيام العيد.

الحملات على مدار أيام العيد

 وأكد "رئيس المركز "على استمرار هذه الحملات على مدار أيام العيد، مع المتابعة الميدانية المستمرة، والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية، لرفع كفاءة منظومة النظافة، وتلبية احتياجات المواطنين.
 

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