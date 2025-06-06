إقبال أهالي الدقهلية على شاطئ جمصة في أول أيام عيد الأضحى (فيديو وصور)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “رغم ارتفاع درجات الحرارة...إقبال مواطني الدقهلية علي شاطئ جمصة في أول أيام عيد الأضحى المبارك”.

ورصدت فيتو إقبال المواطنين على كورنيش وشاطئ مدينة جمصة أول أيام العيد.

وكانت استعدت مدينة جمصة بـ 120 منقذا و85 برجا على شاطئ جمصة لتأمين المصطافين على الشاطئ.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من أعمال إقامة 3 منتجعات سياحية جديدة، وتطوير ورفع كفاءة منتجعين، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ مصيف جمصة، وذلك استعدادا لبدء موسم المصيف وتوافد المواطنين على المدينة، إلى جانب أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل المدخل الرئيسي والمداخل والميادين لمدينة جمصة.

من جهته أوضح الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه، أنه وفقا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية فقد تمت إزالة الرمال على كورنيش المدينة ورفع كفاءة الشاطئ، كما تم رفع كفاءة وتجميل المدخل الرئيسي ضمن خطة الاستعدادات لبدء استقبال الزائرين، خلال موسم الصيف، في إطار تجهيز مدينة جمصه لتأخذ موقعها كمدينة ساحلية سياحية بين المدن بل وتنافس تلك المدن، وتجذب المزيد من الزائرين والرواد إليها لقضاء أوقاتهم.

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