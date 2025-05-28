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محافظات

تركيب مطبات صناعية ورفع تراكمات القمامة في غرب المنصورة بالدقهلية (صور)

شوارع غرب المنصورة،
شوارع غرب المنصورة، فيتو

قام محمد أمين الدمرداش رئيس حى غرب المنصورة اليوم  الأربعاء بجولة تفقدية رافقه خلالها اللواء عماد الدكرورى السكرتير العام المساعد لمحافظة الدقهلية، ونائبى رئيس حى غرب الدكتور طارق جاد، وأحمد عرفة، وفادى محمد مدير المتابعة الميدانية بحى غرب، والمتولى محمود مدير الورشة الصناعية.


السكرتير المساعد ورئيس غرب في جولة بالشوارع 

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين.

 

تركيب المطبات الصناعية بمنطقة شارع الجمهورية 

وتم خلال الجولة متابعة تركيب المطبات الصناعية بمنطقة شارع الجمهورية بمحيط فندق رمادا بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الدقهلية، حرصا" على سلامة المواطنين وللحد من الحوادث المرورية وبالأخص الناتجة عن رعونة بعض الشباب من قائدى السيارات والتسابق فيما بينهم بالطرق العامة مما يهدد حياة المارة والمواطنين.

تحسين الرؤية البصرية للمواطنين، وذلك من خلال دهان البردورات 

وحرص رئيس حى غرب المنصورة بالإضافة إلى ذلك إلى إضفاء اللمسة الجمالية بمحيط المكان لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين، وذلك من خلال دهان البردورات المتواجدة بمحيط المكان.

متابعة المستوى العام للنظافة بالشوارع

كما استأنف  رئيس حى غرب المنصورة جولته بمتابعة المستوى العام للنظافة بالشوارع الكائنة بنطاق الحى مع  نواب رئيس حى غرب  الدكتور طــارق جــاد، وأحمد عرفة، وناجى يحيى، ومحمد حسن، والدكتورة رولا مدحت، وسهام صلاح، كل منهم فى قطاعه، ووليد حلمى مدير النظافة.

رفع المتولد اليومى من  مخلفات القمامة بالشوارع

وتم متابعة رفع المتولد اليومى من  مخلفات القمامة بشارع الجيش وشارع الجمهورية وشارع المشاية وشارع الثانوية وشارع الترعة وامتداد شارع جيهان ومنطقة الجلاء وشارع مستشفى الصدر وشارع النخلة وشارع بورسعيد وشارع كلية اداب ومنطقة الجامعة وشارع عبد السلام عارف وكوبري المرور وكوبري سندوب وشارع العبور، ومنطقة سندوب.

إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات

كما حرص رئـيـــس حـــى غــرب المنصــورة بالمتابعة مع  أحمد عرفة نائب رئيس حى غرب المنصورة، وأحمد عبد العال مدير الحملة الميكانيكية على الاطمئنان على كفاءة المعدات، وإجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات وإجراء عَمْرة للماكينات التى تحتاج إجراء صيانة للمواتير، حيث يتم ذلك بأيادى الفنيين المتواجدين بالحملة الميكانيكية، ومتابعة خطوط سير المعدات وتوزيعها على كافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى لرفع تراكمات القمامة والحفاظ على مستوى النظافة وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولًا بأول.

تكثيف حملات النظافة والتجميل اليومية

وشدد رئيس حى غرب المنصورة على أعمال الكنس للشارع، وتكثيف حملات النظافة والتجميل اليومية بكل شبر بنطاق الحى حرصا على توفير بيئة نظيفة صحية وآمنة للمواطنين، حتى يستشعر المواطن بالفارق.

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