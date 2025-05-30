حملة لتمهيد الطرق بقرى أجا في الدقهلية (صور)

شنت رئاسة مجلس مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية حملة لتمهيد ورفع مخلفات الأتربة بالطرق، والمداخل والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات العامة للمواطنين وتوفير طرق آمنه لهم، وتيسيرًا للحركة المرورية أمام المارة والسيارات.

تمهيد وتسوية الطرق والمداخل بنطاق الوحدة المحلية بقري أجا في الدقهلية..صور

وجاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبناءا تعليمات محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة أجا للنوبه ورؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال وخاصة فيما يمس الحياة اليومية للمواطنين، من خلال القيام بالدفع بمعدات الوحدة المحلية وبواسطة الجليدر الخاص برئاسة المركز من خلال حملة لتسوية وتمهيد ورفع مخلفات الأتربة بالطرق والمداخل والشوارع الرئيسية والفرعية بالقرية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات العامة للمواطنين وتوفير طرق آمنة لهم، وتيسيرًا للحركة المرورية أمام المارة والسيارات.

تضافر جهود رؤساء الوحدات القروية مع المواطنين

وشدد"رئيس المركز" على ضرورة تضافر جهود رؤساء الوحدات القروية مع المواطنين في قرى مركز أجا للعمل على الارتقاء بالمظهر الحضاري، مؤكدا على المتابعة المستمرة لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتسوية وتمهيد الطرق، لتقديم أفضل الخدمات العامة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور محمد البيلي نائب رئيس المركز السعدي عبدالمجيد رئيس الوحدة المحلية، ومازال العمل مستمر لمتابعة ما يتم من أعمال لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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