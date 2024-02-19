تنفيذ عدة حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بحي ثالث الإسماعيلية (صور)

شنت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث في مدينة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، عددا من حملات لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، بنطاق مدرسة الزهور الابتدائية.

رفع كافة الاشغالات عن حرم الطريق

حيث تم رفع كافة الإشغالات من نهر الطريق، ومراجعة تراخيص إشغالات المحلات.

نتائج الحملة

وأسفرت الحملات عن رفع 20 كرسي بلاستك، 6 كرسي خشب بار، 2 شمسية، 20 كرتونة مياه، و3 ميزان كفة.

رصد وضع إشغال الطريق

وعلى جانب أخر، تم رصد وضع إشغال طريق بالطريق الدائري، ووضع طوب ورمل وأسمنت للشروع في بناء دور مخالف، وعلى الفور تم رفع كافة مواد البناء والتحفظ عليها، وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

Advertisements

جانب من الحمله، فيتو

جانب من الحمله، فيتو

يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية في كافة القطاعات لرفع التعديات على أملاك الدولة ورفع أي إشغالات من شأنها تعطيل الحركة المرورية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بإزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعطل حركة المارة وتؤثر على السيولة المرورية.





وكان قد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرنس لوزارة التنمية المحلية مع ممثلي المحافظات المجهزة بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة منها محافظة الإسماعيلية، لمتابعة إجراءات المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف على الرقعة الزراعية.

جانب من الحمله، فيتو

جانب من الحمله، فيتو

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية بالمحافظة، مدير حماية الأراضي بمديرية الزراعة، المسئول عن ملف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية بالمحافظة، مدير حماية أملاك الدولة بالمحافظة؛ وذلك لمناقشة موقف التعديات على الأراضي الزراعية والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من الموجة ۲۲ لإزالة التعديات على أراضي الدولة.

حيث تم استعراض جهود محافظة الإسماعيلية في المرحلة الأولى من الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتي تمت بمراكز المحافظة على مدار الأسبوعين الماضيين.

الالتزام بالمدة الزمنية للحملة

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجه رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.





ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ