السبت 07 يونيو 2025
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محافظات

صحة الإسماعيلية تكثف المرور على مراكز الوقاية من مرض السعار (صور)

جانب من أعمال المتابعة
جانب من أعمال المتابعة

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إنه استكمالًا لتطبيق خطة التأمين الطبي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، ووفق توجيهات وزارة الصحة والسكان بتكثيف لجان مرور فرق إشراف مديرية الصحة على المنشآت الطبية  للتأكد من انتظام تقديم الخدمة الوقائية بأيام عيد الأضحى المبارك.  

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لجان من الصحة للإشراف والمتابعة 

وقامت لجان الإشراف برئاسة الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي، في محافظة الإسماعيلية،  بالمرور على مكاتب الصحة والوحدات الصحية ومراكز الوقاية من مرض السعار خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك. 

 

جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو

انتظام سير العمل بالمكاتب ومراكز السعار 

وتابعت اللجان الإشرافية انتظام سير العمل وتقديم الخدمات الوقائية وتواجد الأطقم الطبية حسب جداول النوبتجيات بالغرفة الوقائية.

وقامت اللجان بمتابعة كشوف تسجيل المواليد والوفيات وتطعيمات الأطفال حديثى الولادة (جرعة الكبدى، وشلل الأطفال)، كما تم التأكد من توافر الطعوم والأمصال بمراكز الوقاية من مرض السعار. 

جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو

تنفيذ خطة التأمين الطبي خلال عيد الأضحى  

جاء ذلك وفق خطة التأمين الطبي للجان الإشرافية خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتكليف د.أحمد محمود مدير ادارة مكافحة الأمراض المعدية بالتنسيق مع الدكتورة سمر علاء مسئول مكاتب الصحة والدكتورة نهر نصر مسؤول التطعيمات والدكتورة  مارينا فليمون مسئول مراكز الوقاية من مرض السعار والمراقبين الصحيين بالتأكد من انتظام الأعمال الوقائية بالوحدات والمراكز الصحية ومكاتب الصحة ومراكز الوقاية من مرض السعار على مستوى المحافظة.

جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو
جانب من أعمال المتابعة،فيتو

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